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Posted 14 октября, 15:28

Published 14 октября, 15:28

Modified 14 октября, 15:28

Updated 14 октября, 15:28

Эксперты подтвердили рабочее состояние кондиционеров в автобусах Нижневартовска

Эксперты подтвердили рабочее состояние кондиционеров в автобусах Нижневартовска

14 октября 2024, 15:28
Фото: 1MI
Все автобусы, используемые в Нижневартовске компанией «Домтрансавто», оборудованы работающими кондиционерами. Этот вывод сделали члены комиссии, состоящей из представителей местной администрации и специалистов компании «АвтоМАЗ», которые проверили работу кондиционеров в новых автобусах ЛИАЗ.

Почти 200 автобусов были закуплены для города из средств бюджета в соответствии с государственным контрактом, заключенным властями Ханты-Мансийского автономного округа с компанией «АвтоМАЗ».

Проверка салонов автобусов и приемка выполненных работ проходили с конца сентября по начало октября 2024 года. Системы кондиционирования были тщательно осмотрены, включая проверку эффективности охлаждения воздуха внутри автобусов. Эксперты подтвердили, что оборудование функционирует исправно. Подписаны соответствующие акты о выполненных работах, пишет muksun.fm.

В то же время двое руководящих чиновников правительства Ханты-Мансийского автономного округа остаются под стражей по обвинению в мошенничестве: они якобы использовали бюджетные средства для покупки автобусов с кондиционерами, в то время как приобрели модели без них за меньшую цену. Однако выводы комиссии показывают, что информация об отсутствии кондиционеров значительно преувеличена.

Перевозчик «Домтрансавто» пришел на рынок пассажирских перевозок в Нижневартовске, выиграв муниципальный тендер весной 2024 года. Обладая аналогичным опытом в организации пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге, компания сразу приступила к реализации транспортной реформы в Нижневартовске. Благодаря выводу новых автобусов ЛИАЗ на маршруты перевозчик удвоил частоту движения в часы пик.

После увеличения заработной платы для нижневартовских водителей укомплектованность водителями в компании достигла 100%.

Кроме того, увеличивая удобство и привлекательность своих услуг, «Домтрансавто» разыгрывает бесплатные проездные и внедряет современные платежные системы, что способствует цифровизации транспортной системы в российских регионах.

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