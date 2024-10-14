Эксперты подтвердили рабочее состояние кондиционеров в автобусах Нижневартовска

В то же время двое руководящих чиновников правительства Ханты-Мансийского автономного округа остаются под стражей по обвинению в мошенничестве: они якобы использовали бюджетные средства для покупки автобусов с кондиционерами, в то время как приобрели модели без них за меньшую цену. Однако выводы комиссии показывают, что информация об отсутствии кондиционеров значительно преувеличена.