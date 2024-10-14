Эксперты подтвердили рабочее состояние кондиционеров в автобусах Нижневартовска

Posted 14 октября, 15:28
Published 14 октября, 15:28
Modified 14 октября, 15:28
Updated 14 октября, 15:28
Почти 200 автобусов были закуплены для города из средств бюджета в соответствии с государственным контрактом, заключенным властями Ханты-Мансийского автономного округа с компанией «АвтоМАЗ».
Проверка салонов автобусов и приемка выполненных работ проходили с конца сентября по начало октября 2024 года. Системы кондиционирования были тщательно осмотрены, включая проверку эффективности охлаждения воздуха внутри автобусов. Эксперты подтвердили, что оборудование функционирует исправно. Подписаны соответствующие акты о выполненных работах, пишет muksun.fm.
В то же время двое руководящих чиновников правительства Ханты-Мансийского автономного округа остаются под стражей по обвинению в мошенничестве: они якобы использовали бюджетные средства для покупки автобусов с кондиционерами, в то время как приобрели модели без них за меньшую цену. Однако выводы комиссии показывают, что информация об отсутствии кондиционеров значительно преувеличена.
Перевозчик «Домтрансавто» пришел на рынок пассажирских перевозок в Нижневартовске, выиграв муниципальный тендер весной 2024 года. Обладая аналогичным опытом в организации пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге, компания сразу приступила к реализации транспортной реформы в Нижневартовске. Благодаря выводу новых автобусов ЛИАЗ на маршруты перевозчик удвоил частоту движения в часы пик.
После увеличения заработной платы для нижневартовских водителей укомплектованность водителями в компании достигла 100%.
Кроме того, увеличивая удобство и привлекательность своих услуг, «Домтрансавто» разыгрывает бесплатные проездные и внедряет современные платежные системы, что способствует цифровизации транспортной системы в российских регионах.