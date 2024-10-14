«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове

Posted 14 октября, 07:12
Published 14 октября, 07:12
Modified 14 октября, 07:14
Updated 14 октября, 07:14
Напомним, что с января 2024 года каждый месяц стоимость сливочного масла в Ростовской области ощутимо повышалась. Корреспондент RostovGazeta выяснил, что по официальным расчетам, упаковка масла весом в 180 граммов должна стоить чуть выше 138 рублей. А сегодня стоимость брикета в магазинах Ростова достигает 250-300 рублей.
Общественник добавляет, что наблюдает сегодня появление многих пастбищ, на которых пасутся коровы. Животноводство возрождается. Однако, по словам эксперта, уверенно набирает темп по выпасу коров Воронежская область.
«Возможно подорожание цен на сливочное масло связано с сеном — была же сильная засуха, которая до сих пор продолжается на Дону. Но если это так, то нужны официальные заключения — на основании чего растут цены», — уточняет спикер.
Эксперт также не исключает, что рост цен на сливочное масло связан с инфляцией и сезонным увеличением стоимости товаров и услуг.
«Видимо и производители сливочного масла решили сделать рывок вперед и получить сверхдоход», — резюмирует собеседник.