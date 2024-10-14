«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове

Напомним, что с января 2024 года каждый месяц стоимость сливочного масла в Ростовской области ощутимо повышалась. Корреспондент RostovGazeta выяснил, что по официальным расчетам, упаковка масла весом в 180 граммов должна стоить чуть выше 138 рублей. А сегодня стоимость брикета в магазинах Ростова достигает 250-300 рублей.