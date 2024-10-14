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Posted 14 октября, 07:12

Published 14 октября, 07:12

Modified 14 октября, 07:14

Updated 14 октября, 07:14

«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове

«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове

14 октября 2024, 07:12
Фото: rostovgazeta.ru
«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове

Общественник из Ростова назвал сговором резкий скачок цен на сливочное масло

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Эксклюзив
Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что особых причин для роста цен на сливочное масло не видит в Ростовской области — это создается искусственно, чтобы вызывать ажиотаж.

Напомним, что с января 2024 года каждый месяц стоимость сливочного масла в Ростовской области ощутимо повышалась. Корреспондент RostovGazeta выяснил, что по официальным расчетам, упаковка масла весом в 180 граммов должна стоить чуть выше 138 рублей. А сегодня стоимость брикета в магазинах Ростова достигает 250-300 рублей.

«Думаю, что есть картельный сговор между производителями масла. Подобное уже было неоднократно — и с гречкой, и куриными яйцами, были периоды с туалетной бумагой. Вспомните резкий скачок цен на бензин, причем настолько, что дошло до правительства», — комментирует Владислав Махмудов.
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«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове
«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru

Общественник добавляет, что наблюдает сегодня появление многих пастбищ, на которых пасутся коровы. Животноводство возрождается. Однако, по словам эксперта, уверенно набирает темп по выпасу коров Воронежская область.

«Возможно подорожание цен на сливочное масло связано с сеном — была же сильная засуха, которая до сих пор продолжается на Дону. Но если это так, то нужны официальные заключения — на основании чего растут цены», — уточняет спикер.

Эксперт также не исключает, что рост цен на сливочное масло связан с инфляцией и сезонным увеличением стоимости товаров и услуг.

«Видимо и производители сливочного масла решили сделать рывок вперед и получить сверхдоход», — резюмирует собеседник.
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