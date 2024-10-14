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Posted 14 октября, 08:49

Published 14 октября, 08:49

Modified 14 октября, 08:50

Updated 14 октября, 08:50

Илон Маск поделился информацией о новом роботе-гуманоиде

Илон Маск поделился информацией о новом роботе-гуманоиде

14 октября 2024, 08:49
Фото: Tesla
На мероприятии We, Robot от Tesla американский предприниматель Илон Маск представил нового робота-гуманоида, названного Optimus Gen 2.

Илон Маск возглавил это событие, которое началось с его запоминающегося появления: предприниматель вышел из кинозала и сел в представленное впервые кибертакси Cybercab, пишет newkhakasiya.online. Затем к зрителям вышла группа роботов, которые во время мероприятия развлекали гостей, предлагая напитки и танцуя в необычной манере.

Илон Маск отметил, что роботы-гуманоиды способны справляться с различными задачами, такими как выгуливание питомцев, стрижка газонов и забота о детях. Он подчеркнул, что новые роботы Optimus Gen 2 могут стать одним из самых значимых продуктов в истории, что приведет к увеличению капитализации его компании до 25 триллионов долларов. При этом стоимость самого робота будет доступной — Маск спрогнозировал цену в пределах 20-30 тысяч долларов.

По его словам, примерно такая же сумма понадобится для покупки кибертакси. Таким образом, за 60 тысяч долларов можно будет приобрести самоуправляемое такси и робота для домашних нужд.

#Общество
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