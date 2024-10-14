Илон Маск поделился информацией о новом роботе-гуманоиде

Илон Маск отметил, что роботы-гуманоиды способны справляться с различными задачами, такими как выгуливание питомцев, стрижка газонов и забота о детях. Он подчеркнул, что новые роботы Optimus Gen 2 могут стать одним из самых значимых продуктов в истории, что приведет к увеличению капитализации его компании до 25 триллионов долларов. При этом стоимость самого робота будет доступной — Маск спрогнозировал цену в пределах 20-30 тысяч долларов.