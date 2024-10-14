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Posted 14 октября, 08:44

Published 14 октября, 08:44

Modified 14 октября, 08:46

Updated 14 октября, 08:46

К концу недели в Ростовской области днем похолодает до +9 градусов

К концу недели в Ростовской области днем похолодает до +9 градусов

14 октября 2024, 08:44
Фото: wikimedia.org
К концу недели в Ростовской области днем похолодает до +9 градусов
В Ростовской области к концу недели столбик термометра опустится до +9 градусов. Похолодание ожидается после длительных дождей и пасмурной погоды. Прогноз опубликован на сайте Росгидрометцентра.

В понедельник, 14 октября, ожидается ветер около 8-13 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 19 метров в секунду во время дождя. Температура воздуха составит от +7 до +14 градусов днем, на юге (Сальский, Песчанокопский районы) — до +19. Ночью похолодает до +2 градусов на севере области (Боковский, Чертковский районы). В донской столице ожидается примерно +10 градусов.

Дожди продолжатся и в следующие несколько дней. В период с 15 по 17 октября дневная температура составит порядка +8…+15 градусов, ночью столбик термометра опустится до +3…+9.

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В пятницу, 18 октября, резко похолодает. Днем будет от +4 до +9 градусов, а ночью в среднем — от +1 до +5. Ливень усилится, а скорость ветра составит около 7-14 метров в секунду.

Ранее стало известно, что в некоторых районах Ростовской области 14 октября ветер усилится до 20 метров в секунду (72 километров в час).

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