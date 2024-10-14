К концу недели в Ростовской области днем похолодает до +9 градусов

В понедельник, 14 октября, ожидается ветер около 8-13 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 19 метров в секунду во время дождя. Температура воздуха составит от +7 до +14 градусов днем, на юге (Сальский, Песчанокопский районы) — до +19. Ночью похолодает до +2 градусов на севере области (Боковский, Чертковский районы). В донской столице ожидается примерно +10 градусов.