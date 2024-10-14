Контрабандист наркотиков из Германии попался в Ростове

Posted 14 октября, 10:07
Published 14 октября, 10:07
Modified 14 октября, 10:09
Updated 14 октября, 10:09
Житель донской столицы открыл бизнес по продаже БАДов. Поставку сырья он заказал у немецкой компании. Когда «ингредиенты» привезли из Германии, то веществом заинтересовались на таможне. Оказалось, что в поставке были наркотики. Всего было изъято три килограмма «запрещенки».
Правоохранители вычислили заказчика и нагрянули с обыском к нему домой. Там нашлось еще около двух с половиной килограммов разных запрещенных сильнодействующих веществ.
В отношении 34-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, совершенное группой лиц»). Мужчину отправили в СИЗО. Если его вину докажут, то могут дать реальный срок до 20 лет.
Ранее в Ростовской области накрыли нарколабораторию.