Контрабандист наркотиков из Германии попался в Ростове

Житель донской столицы открыл бизнес по продаже БАДов. Поставку сырья он заказал у немецкой компании. Когда «ингредиенты» привезли из Германии, то веществом заинтересовались на таможне. Оказалось, что в поставке были наркотики. Всего было изъято три килограмма «запрещенки».