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Posted 14 октября, 10:07

Published 14 октября, 10:07

Modified 14 октября, 10:09

Updated 14 октября, 10:09

Контрабандист наркотиков из Германии попался в Ростове

Контрабандист наркотиков из Германии попался в Ростове

14 октября 2024, 10:07
Фото: Южное таможенное управление. иллюстрация
Контрабандист наркотиков из Германии попался в Ростове
Мужчина организовал перевоз запрещенных веществ из Германии под видом сырья для БАДов, когда попался в Ростове-на-Дону, сообщает Южное таможенное управление.

Житель донской столицы открыл бизнес по продаже БАДов. Поставку сырья он заказал у немецкой компании. Когда «ингредиенты» привезли из Германии, то веществом заинтересовались на таможне. Оказалось, что в поставке были наркотики. Всего было изъято три килограмма «запрещенки».

Правоохранители вычислили заказчика и нагрянули с обыском к нему домой. Там нашлось еще около двух с половиной килограммов разных запрещенных сильнодействующих веществ.

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В отношении 34-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, совершенное группой лиц»). Мужчину отправили в СИЗО. Если его вину докажут, то могут дать реальный срок до 20 лет.

Ранее в Ростовской области накрыли нарколабораторию.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Таможня#Контрабанда#Преступность#Наркотики#Уголовное дело
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