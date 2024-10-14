Магнитная буря накроет Ростовскую область 16 октября

Posted 14 октября, 08:04
Published 14 октября, 08:04
Modified 14 октября, 08:06
Updated 14 октября, 08:06
По расчетам ученых, геомагнитная буря ожидается с 00:00 до 06:00 мск 16 октября. В это время ее показатель Kp составят около пяти единиц. Затем возмущение магнитосферы Земли немного успокоится — до четырех единиц.
Такой же силы буря была зафиксирована 12 октября с 12:00 до 18:00 мск. Ранее, несколько дней подряд бушевал магнитный шторм, который достиг практически максимальных значений. Глобальный планетарный индекс геомагнитной активности составил 8,67.
По силе он уступал лишь майскому шторму, когда Kp был равен 9 (наивысший уровень — G5). Оба раза, и в мае, и в октябре из-за сильной магнитной бури наблюдались полярные сияния на юге страны. Жители Ростовской области делились в соцсетях снимками невероятной красоты явления.
Однако эта красота требует жертв — метеозависимые люди несколько дней страдали из-за высокого уровня возмущения магнитосферы Земли. У них болела голова, ощущалась слабость в теле и общее недомогание.