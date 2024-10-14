Магнитная буря накроет Ростовскую область 16 октября

По силе он уступал лишь майскому шторму, когда Kp был равен 9 (наивысший уровень — G5). Оба раза, и в мае, и в октябре из-за сильной магнитной бури наблюдались полярные сияния на юге страны. Жители Ростовской области делились в соцсетях снимками невероятной красоты явления.