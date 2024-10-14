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Posted 14 октября, 08:04

Published 14 октября, 08:04

Modified 14 октября, 08:06

Updated 14 октября, 08:06

Магнитная буря накроет Ростовскую область 16 октября

Магнитная буря накроет Ростовскую область 16 октября

14 октября 2024, 08:04
Фото: Unsplash
Магнитная буря накроет Ростовскую область 16 октября
Очередная магнитная буря надвигается на Ростовскую область. После полуночи 16 октября глобальный планетарный индекс геомагнитной активности (Kp) достигнет пяти единиц, что соответствует уровню силы G1, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По расчетам ученых, геомагнитная буря ожидается с 00:00 до 06:00 мск 16 октября. В это время ее показатель Kp составят около пяти единиц. Затем возмущение магнитосферы Земли немного успокоится — до четырех единиц.

Такой же силы буря была зафиксирована 12 октября с 12:00 до 18:00 мск. Ранее, несколько дней подряд бушевал магнитный шторм, который достиг практически максимальных значений. Глобальный планетарный индекс геомагнитной активности составил 8,67.

Две магнитные бури уровня G1 обрушатся на Ростовскую область
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Магнитная буря накроет Ростовскую область 16 октябряМагнитная буря накроет Ростовскую область 16 октября
Магнитная буря накроет Ростовскую область 16 октября. Фото: xras.ru

По силе он уступал лишь майскому шторму, когда Kp был равен 9 (наивысший уровень — G5). Оба раза, и в мае, и в октябре из-за сильной магнитной бури наблюдались полярные сияния на юге страны. Жители Ростовской области делились в соцсетях снимками невероятной красоты явления.

Однако эта красота требует жертв — метеозависимые люди несколько дней страдали из-за высокого уровня возмущения магнитосферы Земли. У них болела голова, ощущалась слабость в теле и общее недомогание.

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