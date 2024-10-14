Минимальный взнос по семейной ипотеке вырос до 50%

Posted 14 октября, 07:56
Published 14 октября, 07:56
Modified 14 октября, 08:17
Updated 14 октября, 08:17
Пока что известно о поднятии минимума первого взноса у Альфа-банка и ВТБ. Жилье становится все менее доступным, а потому на жилищном рынке могут произойти крупные изменения в ближайшем будущем.
После закрытия программы ипотеки с господдержкой под 8% продажи недвижимости резко упали. Например, в Москве и области ипотечные договоры оформили чуть больше 10 тысяч человек — на 53% меньше, чем ровно год назад. Выручка от продаж квартир у застройщиков снизилась на 37%. Всего в России в сентябре выдали 99 тысяч ипотечных займов. Как сообщают «Новые известия», это вдвое меньше (на 59%), чем в прошлом году.
Сначала с рынка жилья ушли те, кто не попадал под условия льготных ипотечных программ. Теперь и молодые семьи с детьми не заинтересованы в покупке квартир. В сентябре 2024 года банки исчерпали лимиты, выданные государством, чтобы компенсировать разницу между льготной ставкой (6%) и рыночной (более 22%). Банки попросту отказывают заемщикам в выдаче займов по программе семейной ипотеке.
В начале октября госкорпорация «ДОМ.РФ» распределила еще 140 миллиардов рублей между банками. Большая часть ушла Сберу (93,5 миллиарда). Альфа-банку досталось 33,3 миллиарда. Остальные 13,3 поделят «Уралсиб», Т-банк, «Зенит», Генбанк и Россельхозбанк.
По мнению экспертов, этого может хватить разве что до середины ноября. Больше денег не будет: в бюджете на 2024 год не предусматривали дополнительных средств на государственные программы по ипотеке.
Тем временем в Ростове цены на первичное жилье стали расти. По данным на сентябрь 2024 года, стоимость квадратного метра в новостройке оказалась на 26% больше, чем в домах старого фонда.