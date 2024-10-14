Минимальный взнос по семейной ипотеке вырос до 50%

После закрытия программы ипотеки с господдержкой под 8% продажи недвижимости резко упали. Например, в Москве и области ипотечные договоры оформили чуть больше 10 тысяч человек — на 53% меньше, чем ровно год назад. Выручка от продаж квартир у застройщиков снизилась на 37%. Всего в России в сентябре выдали 99 тысяч ипотечных займов. Как сообщают «Новые известия», это вдвое меньше (на 59%), чем в прошлом году.