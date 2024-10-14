Общественник призвал законодательно запретить использование питбайков в Ростове

Развитие популярности этого увлечения у ростовской молодежи легко объяснимо. Стоимость питбайка сравнительно мала, а ездить на нем можно без прав. По информации из открытых источников, у питбайков нет ПТС и госномеров. По сути, это спортивный инвентарь, на котором нельзя кататься по городу, по асфальтированным или проселочным дорогам.