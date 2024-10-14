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Posted 14 октября, 07:32

Published 14 октября, 07:32

Modified 14 октября, 07:34

Updated 14 октября, 07:34

Общественник призвал законодательно запретить использование питбайков в Ростове

Общественник призвал законодательно запретить использование питбайков в Ростове

14 октября 2024, 07:32
Фото: Pxhere
Общественник призвал законодательно запретить использование питбайков в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Общественник Владислав Махмудов поделился с RostovGazeta мнением, что питбайки в Россию, в том числе и в Ростовскую область, завезли осознанно для расшатывания ситуации. Для того, чтобы люди стрессовали, не могли отдыхать, переключаясь на переживания из-за дикого рева новомодного спортинвентаря.

Подростки на питбайках появились в Ростове не так давно. Но число молодых людей, гоняющих на этом «рычащем» спортивном инвентаре по дворам жилых домов, стремительно увеличивается.

Развитие популярности этого увлечения у ростовской молодежи легко объяснимо. Стоимость питбайка сравнительно мала, а ездить на нем можно без прав. По информации из открытых источников, у питбайков нет ПТС и госномеров. По сути, это спортивный инвентарь, на котором нельзя кататься по городу, по асфальтированным или проселочным дорогам.

Казалось бы, нет ничего страшного в появлении нового увлечения у подростков. Однако ростовчанам мешает отдыхать громкий рев моторов, и не только ночью. Подростки, стремящиеся похвастаться приобретением «модной игрушки», с диким ревом ездят на питбайках по жилым зонам. Нередко и вовсе останавливаются и газуют возле жилых домов, мешая жителям.

Похожая ситуация складывается не только в Ростове. Жители многих регионов жалуются в соцсетях, что на питбайкеров нет никакой управы.

«Запад мониторит ситуацию и прекрасно видит, какие увлечения интересны нашей молодежи, чтобы проявить себя. Я не исключаю, что питбайки завезли к нам намеренно, чтобы расшатать ситуацию — заставить людей нервничать и переживать», — отмечает Владислав Махмудов.
Подросток на питбайке попал под фуру в Ростовской области
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Спикер уверен, что законодатели должны оперативно отреагировать и принять соответствующий законопроект о запрете использования подобного спортинвентаря в жилых зонах Ростова.

«Понятно, что дикий рев возбуждает молодежь, дает чувство эйфории. Но это надо жестко пресекать. Фиксировать на камеры, вплоть до того, чтобы изымать это средство передвижения, которое используется не в специально отведенных местах. Подростков на питбайках, газующих во дворах жилых домов, ставить на учет. И выписывать штрафы — от ста тысяч рублей, не меньше, чтобы охладить их пыл», — предлагает эксперт.

А пока, по словам собеседника, бороться с мешающими питбайкерами, можно лишь одним способом. Зафиксировать нарушителя спокойствия на видео и подать заявление в полицию или прокуратуру.

Ранее RostovGazeta сообщала, как подросток на питбайке в Ростовской области попал под колеса ВАЗ.

Подросток на питбайке попал под колеса ВАЗ в Ростовской области
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