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Posted 14 октября, 06:43

Published 14 октября, 06:43

Modified 14 октября, 06:45

Updated 14 октября, 06:45

Политолог рассказал, кому из чиновников приготовиться после обысков в Новочеркасске

Политолог рассказал, кому из чиновников приготовиться после обысков в Новочеркасске

14 октября 2024, 06:43
Фото: rostovgazeta.ru
Политолог рассказал, кому из чиновников приготовиться после обысков в Новочеркасске

Политолог предупредил о новых уголовных делах после обысков в Новочеркасске

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Эксклюзив
Политолог Дмитрий Абросимов сообщил RostovGazeta, что под внимание силовиков попадают сегодня те чиновники Ростовской области, которые подписывают итоговые документы.

Напомним, что 10 октября в администрации Новочеркасска прошли обыски и допросы. Следователи сообщили, что экс-сотрудника городской администрации подозревают в превышении должностных полномочий.

«Но надо не забывать, что достаточно много замов главы Новочеркасска были задержаны. Были суды, на которых осудили виновных», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Политолог добавляет, что случаев «оперативных взяток», когда чиновника «берут» при передаче денег, в Ростовской области очень мало. Как правило, речь идет об отчетности, что и называется превышением должностных полномочий. Например, не достроили дом, не достроили школу, а акт на это уже подписан.

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«Проблема заключается в том, что чиновники нижнего и среднего звена часто подписывают такие документы по просьбам руководителей. Но доказать, что руководители в этом участвовали, практически невозможно», — уточняет эксперт.

По мнению собеседника, обыски в Ростовской области не ограничатся лишь Новочеркасском.

«У нас уже были знаменитые скандалы, связанные с благоустройством территории. Определенное количество людей уже осудили. Деньги были федеральные, а они подписывали акты на те объекты, которые еще не были благоустроены», — говорит политолог.

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