Политолог рассказал, кому из чиновников приготовиться после обысков в Новочеркасске

Политолог добавляет, что случаев «оперативных взяток», когда чиновника «берут» при передаче денег, в Ростовской области очень мало. Как правило, речь идет об отчетности, что и называется превышением должностных полномочий. Например, не достроили дом, не достроили школу, а акт на это уже подписан.