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Posted 14 октября, 16:03

Published 14 октября, 16:03

Modified 14 октября, 16:36

Updated 14 октября, 16:36

Прокуратура Ростовской области указала губернатору Василию Голубеву на низкие темпы расселения аварийных домов

Прокуратура требует от главы Ростовской области разобраться с аварийным жильём

14 октября 2024, 16:03
Фото: 1MI
Прокуратура Ростовской области указала губернатору Василию Голубеву на низкие темпы расселения аварийных домов
Прокуратура Ростовской области указала губернатору Василию Голубеву на низкие темпы расселения аварийных домов, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство проанализировало, как соблюдаются права граждан при переселении из аварийного жилья. По данным ведомства, в этом году в Ростовской области должны расселить 2,7 тысячи человек. На это выделили 3,8 миллиарда рублей.

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Но прокуратура полагает, что есть риск срыва региональных программ переселения из аварийного жилья. Например, в Ростове-на-Дону, Шахтах, а также в Цимлянском районе отмечаются низкие темпы освоения выделенных средств. По мнению прокуратуры, Минстрой области принимает недостаточно усилий для решения проблемы.

«В действующие в регионе программы не включены 34 дома, которым грозит обрушение, из них 24 — на территории Ростова-на-Дону», — заявили в ведомстве.

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Также прокуратура недовольна маневренным фондом в Ростовской области. В ряде муниципалитетов региона таких форм жилья недостаточно.

«При наличии вступивших в законную силу судебных решений по искам прокуроров администрациями Зерноградского, Красносулинского, Матвеево-Курганского, Неклиновского и других районов достаточные меры по реализации своих полномочий в этой сфере длительное время не принимаются», — констатирует прокуратура.

Ведомство просит губернатора Ростовской области Василия Голубева обратить внимание на проблему и напрямую посодействовать её решению.

Ранее в Ростовской области прокуратура начала проверку качества новостроек.

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