Прокуратура требует от главы Ростовской области разобраться с аварийным жильём

Posted 14 октября, 16:03
Published 14 октября, 16:03
Modified 14 октября, 16:36
Updated 14 октября, 16:36
Ведомство проанализировало, как соблюдаются права граждан при переселении из аварийного жилья. По данным ведомства, в этом году в Ростовской области должны расселить 2,7 тысячи человек. На это выделили 3,8 миллиарда рублей.
Но прокуратура полагает, что есть риск срыва региональных программ переселения из аварийного жилья. Например, в Ростове-на-Дону, Шахтах, а также в Цимлянском районе отмечаются низкие темпы освоения выделенных средств. По мнению прокуратуры, Минстрой области принимает недостаточно усилий для решения проблемы.
«В действующие в регионе программы не включены 34 дома, которым грозит обрушение, из них 24 — на территории Ростова-на-Дону», — заявили в ведомстве.
Также прокуратура недовольна маневренным фондом в Ростовской области. В ряде муниципалитетов региона таких форм жилья недостаточно.
«При наличии вступивших в законную силу судебных решений по искам прокуроров администрациями Зерноградского, Красносулинского, Матвеево-Курганского, Неклиновского и других районов достаточные меры по реализации своих полномочий в этой сфере длительное время не принимаются», — констатирует прокуратура.
Ведомство просит губернатора Ростовской области Василия Голубева обратить внимание на проблему и напрямую посодействовать её решению.
Ранее в Ростовской области прокуратура начала проверку качества новостроек.