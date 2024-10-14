Ремонт пяти улиц в Ростове обойдется бюджету в 23,7 миллиона рублей

Еще 4,5 миллиона рублей направят на ремонт участка 37-й линии (от Ереванской до Сарьяна), 3 — на проспекте Ворошиловском (дома № 46-48 — перекресток с улицей Красноармейской). Меньше всего денег потребует ремонт переулка Университетского от Красноармейской до улицы Максима Горького. На это нужно всего 2,2 миллиона рублей. Завершить работы нужно до 25 ноября.