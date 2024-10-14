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Posted 14 октября, 11:51

Published 14 октября, 11:51

Modified 14 октября, 11:53

Updated 14 октября, 11:53

Ремонт пяти улиц в Ростове обойдется бюджету в 23,7 миллиона рублей

Ремонт пяти улиц в Ростове обойдется бюджету в 23,7 миллиона рублей

14 октября 2024, 11:51
Фото: donland.ru
Ремонт пяти улиц в Ростове обойдется бюджету в 23,7 миллиона рублей
Больше 20 миллионов рублей понадобится, чтобы частично отремонтировать пять дорог в Ростове-на-Дону. Работы запланированы в центре города, в Нахичевани, Каменке и Чкаловском, следует из документов на сайте госзакупок.

Дороже всего обойдется ремонт переулка Ставропольского — от улицы Цезаря Куникова до переулка Ашхабадского. Чтобы привести в порядок дорожное полотно на одной из улиц Каменки выделят 8 миллионов рублей. Чуть меньше потратят на улицу Ректорскую в Чкаловском — около 6 миллионов рублей.

Еще 4,5 миллиона рублей направят на ремонт участка 37-й линии (от Ереванской до Сарьяна), 3 — на проспекте Ворошиловском (дома № 46-48 — перекресток с улицей Красноармейской). Меньше всего денег потребует ремонт переулка Университетского от Красноармейской до улицы Максима Горького. На это нужно всего 2,2 миллиона рублей. Завершить работы нужно до 25 ноября.

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Заказчиком выступает ДИСОТИ (дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры) Ростова. Оплачивать ремонт планируют за счет средств двух бюджетов: регионального и городского.

Ранее на сайте госзакупок появились тендеры общей стоимостью свыше 5 миллиардов рублей на ремонт дорог в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт дорог#Госзакупки#Бюджет#Ремонт#Дорожное полотно#Тендеры
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