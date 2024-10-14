Ремонт пяти улиц в Ростове обойдется бюджету в 23,7 миллиона рублей

Posted 14 октября, 11:51
Published 14 октября, 11:51
Modified 14 октября, 11:53
Updated 14 октября, 11:53
Дороже всего обойдется ремонт переулка Ставропольского — от улицы Цезаря Куникова до переулка Ашхабадского. Чтобы привести в порядок дорожное полотно на одной из улиц Каменки выделят 8 миллионов рублей. Чуть меньше потратят на улицу Ректорскую в Чкаловском — около 6 миллионов рублей.
Еще 4,5 миллиона рублей направят на ремонт участка 37-й линии (от Ереванской до Сарьяна), 3 — на проспекте Ворошиловском (дома № 46-48 — перекресток с улицей Красноармейской). Меньше всего денег потребует ремонт переулка Университетского от Красноармейской до улицы Максима Горького. На это нужно всего 2,2 миллиона рублей. Завершить работы нужно до 25 ноября.
Заказчиком выступает ДИСОТИ (дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры) Ростова. Оплачивать ремонт планируют за счет средств двух бюджетов: регионального и городского.
Ранее на сайте госзакупок появились тендеры общей стоимостью свыше 5 миллиардов рублей на ремонт дорог в Ростовской области.