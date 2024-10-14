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Posted 14 октября, 15:11

Published 14 октября, 15:11

Modified 14 октября, 15:49

Updated 14 октября, 15:49

Региональный Роспотребнадзор призвал ввести защитные меры против коронавируса в Ростове

Роспотребнадзор призвал ввести антиковидные ограничения в Ростове

14 октября 2024, 15:11
Фото: Изображение Midjourney
Региональный Роспотребнадзор призвал ввести защитные меры против коронавируса в Ростове
Сюжет
Коронавирус
Региональный Роспотребнадзор призвал ввести защитные меры против коронавируса в Ростове, пишет 1рнд.

Санитарное ведомство попросило работодателей не пускать в офисы и на производства сотрудников с высокой температурой. Также для безопасности там рекомендуют проводить в рабочих помещениях регулярную дезинфекцию, уборку и проветривание, использовать бактерицидные лампы.

Ко всему прочему, управление Роспотребнадзора просит сотрудников и их работодателей в Ростове соблюдать ещё одно антиковидное правило — регулярно обрабатывать руки антисептиком.

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Ранее Роспотребнадзор Ростовской области призвал местных жителей, которые чувствуют недомогание, воздержаться от контакта с окружающими и самоизолироваться.

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