Роспотребнадзор призвал ввести антиковидные ограничения в Ростове

Posted 14 октября, 15:11
Published 14 октября, 15:11
Modified 14 октября, 15:49
Updated 14 октября, 15:49
Санитарное ведомство попросило работодателей не пускать в офисы и на производства сотрудников с высокой температурой. Также для безопасности там рекомендуют проводить в рабочих помещениях регулярную дезинфекцию, уборку и проветривание, использовать бактерицидные лампы.
Ко всему прочему, управление Роспотребнадзора просит сотрудников и их работодателей в Ростове соблюдать ещё одно антиковидное правило — регулярно обрабатывать руки антисептиком.
Ранее Роспотребнадзор Ростовской области призвал местных жителей, которые чувствуют недомогание, воздержаться от контакта с окружающими и самоизолироваться.