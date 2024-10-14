Роспотребнадзор призвал ввести антиковидные ограничения в Ростове

Санитарное ведомство попросило работодателей не пускать в офисы и на производства сотрудников с высокой температурой. Также для безопасности там рекомендуют проводить в рабочих помещениях регулярную дезинфекцию, уборку и проветривание, использовать бактерицидные лампы.