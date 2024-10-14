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Posted 14 октября, 05:55

Published 14 октября, 05:55

Modified 14 октября, 05:57

Updated 14 октября, 05:57

Штормовой ветер надвигается на Ростовскую область

Штормовой ветер до 72 км в час надвигается на Ростовскую область

14 октября 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
Штормовой ветер надвигается на Ростовскую область
В ближайшие сутки ветер усилится до 20 метров в секунду (72 километров в час) в Ростовской области, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.

В среднем ночью 14 октября на улице будет около +3…+8 градусов, местами возможны заморозки. Температура опустится ниже нуля в северных районах региона. К ним относятся Миллеровский, Боковский, Чертковский, Верхнедонской и другие. Днем столбик термометра покажет около +13…+18 градусов. Однако из-за повышенной влажности и сильного ветра будет казаться, что намного холоднее.

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Аналогичная погода ожидается и на следующий день, 15 октября. При этом в регионе сохраняется пожароопасность наивысшего, пятого класса. Несмотря на дожди и осеннюю погоду, растительность все еще может вспыхнуть от любой искры.

Ранее RostovGazeta сообщала, когда ждать первый снег в донской столице.

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