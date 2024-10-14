Штормовой ветер до 72 км в час надвигается на Ростовскую область

В среднем ночью 14 октября на улице будет около +3…+8 градусов, местами возможны заморозки. Температура опустится ниже нуля в северных районах региона. К ним относятся Миллеровский, Боковский, Чертковский, Верхнедонской и другие. Днем столбик термометра покажет около +13…+18 градусов. Однако из-за повышенной влажности и сильного ветра будет казаться, что намного холоднее.