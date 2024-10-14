Силовики нагрянули на стройку коттеджного поселка под Ростовом с облавой

Проверки миграционного режима прошли в Мясниковском районе. В ходе рейда правоохранители выявили 18 нарушений. Например, девять иностранцев незаконно работали на территории области. Еще четверо нарушили режим пребывания в России. В отношении них составили административные протоколы.