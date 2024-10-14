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Posted 14 октября, 09:10

Published 14 октября, 09:10

Modified 14 октября, 09:12

Updated 14 октября, 09:12

Мигрантов массово выгоняют из Ростовской области

Силовики нагрянули на стройку коттеджного поселка под Ростовом с облавой

14 октября 2024, 09:10
Фото: МВД РФ по Ростовской области
Мигрантов массово выгоняют из Ростовской области

Работавших на стройке под Ростовом 14 мигрантов выдворили из России

В Ростовской области в ходе очередного рейда выявили нарушения миграционного режима и выдворили 14 иностранцев, сообщает ГУ МВД по региону.

Проверки миграционного режима прошли в Мясниковском районе. В ходе рейда правоохранители выявили 18 нарушений. Например, девять иностранцев незаконно работали на территории области. Еще четверо нарушили режим пребывания в России. В отношении них составили административные протоколы.

На видео, которое предоставили сотрудники полиции, можно заметить, что рейды прошли на строительной площадке коттеджного района.

А на двух юрлиц наложили штрафные санкции в размере 6 миллионов рублей. Такую крупную сумму придется выплатить за незаконное привлечение к работе мигрантов.

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Видео: МВД РФ по Ростовской области. Мигрантов массово выгоняют из Ростовской области
— В отношении 14 мигрантов приняты решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, нелегалам предоставляли жилье, что считается организацией незаконной миграции.

Ранее облаву на мигрантов устроили на стройплощадке в Ростове-на-Дону.

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