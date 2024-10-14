Силовики нагрянули на стройку коттеджного поселка под Ростовом с облавой

Posted 14 октября, 09:10
Published 14 октября, 09:10
Modified 14 октября, 09:12
Updated 14 октября, 09:12
Проверки миграционного режима прошли в Мясниковском районе. В ходе рейда правоохранители выявили 18 нарушений. Например, девять иностранцев незаконно работали на территории области. Еще четверо нарушили режим пребывания в России. В отношении них составили административные протоколы.
На видео, которое предоставили сотрудники полиции, можно заметить, что рейды прошли на строительной площадке коттеджного района.
А на двух юрлиц наложили штрафные санкции в размере 6 миллионов рублей. Такую крупную сумму придется выплатить за незаконное привлечение к работе мигрантов.
— В отношении 14 мигрантов приняты решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации, — уточнили в ведомстве.
Кроме того, нелегалам предоставляли жилье, что считается организацией незаконной миграции.
Ранее облаву на мигрантов устроили на стройплощадке в Ростове-на-Дону.