Современные препараты окажут помощь в решении проблем с лишним весом в РФ

Они пришли к единому мнению, что избыточный вес и ожирение следует рассматривать как социально значимое заболевание. Ведущие эндокринологи обсуждали подходы к решению этой проблемы и ознакомились с современными трендами на фармацевтическом рынке. Профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова подчеркнула, что для успешного лечения ожирения недостаточно только изменения образа жизни. По словам эксперта, необходимо также активное медикаментозное лечение для снижения веса и уменьшения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.