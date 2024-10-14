Современные препараты окажут помощь в решении проблем с лишним весом в РФ

Posted 14 октября, 08:32
Published 14 октября, 08:32
Modified 14 октября, 08:32
Updated 14 октября, 08:32
Конгресс «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» объединил специалистов, занимающихся диагностикой и лечением ожирения, сообщает inkazan.ru. Среди участников были как российские исследователи, так и эксперты из Китая, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.
Они пришли к единому мнению, что избыточный вес и ожирение следует рассматривать как социально значимое заболевание. Ведущие эндокринологи обсуждали подходы к решению этой проблемы и ознакомились с современными трендами на фармацевтическом рынке. Профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова подчеркнула, что для успешного лечения ожирения недостаточно только изменения образа жизни. По словам эксперта, необходимо также активное медикаментозное лечение для снижения веса и уменьшения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
По этой причине упомянула о новом препарате «Велгия», разработанном российской формацевтической компанией «Промомед» на основе семаглутида, который предназначен для лечения ожирения.
На конгрессе также прошло заседание секции на тему сохранения и восстановления метаболического здоровья граждан Российской Федерации при участии «Промомед».