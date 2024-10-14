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Posted 14 октября, 19:44

Published 14 октября, 19:44

Modified 14 октября, 20:11

Updated 14 октября, 20:11

На месте ресторана «Балканы» в Ростове могут построить многоэтажку

Стало известно, под какую стройку сносят в Ростове легендарный ресторан «Балканы»

14 октября 2024, 19:44
Фото: Фонд «Внимание». https://fondvnimanie.ru/project/1020/mozaichnoe-panno-balkany-restavraciya
На месте ресторана «Балканы» в Ростове могут построить многоэтажку

На месте ресторана «Балканы» в Ростове могут построить многоэтажку

В центре Ростова может появиться многоэтажка на месте ресторана «Балканы», который сносят. Информация об этом размещена в публичной карте кадастра.

Земельный участок на улице Нижнебульварной, 14 занимает площадь около 4,4 тысячи квадратных метров.

— Для строительства многоквартирного жилого дома, с объектами многофункционального назначения и подземной автостоянкой, — уточнили на сайте кадастровой карты.
На месте ресторана «Балканы» в Ростове могут построить многоэтажкуНа месте ресторана «Балканы» в Ростове могут построить многоэтажку
На месте ресторана «Балканы» в Ростове могут построить многоэтажку. Фото: Кадастровая карта
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Ресторан рядом с набережной существовал с 1967 года. Посетителям открывался вид на Дон и новый Ворошиловский мост, который построили за пару лет до появления заведения.

«Балканы» прославились блюдами национальной кухни братских славянских народов, разгульными вечерами и стрельбой в 70-х годах прошлого столетия.

Теперь от известного ресторана осталась лишь уникальная мозаика, которую пару лет назад активисты забрали на реставрацию.

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