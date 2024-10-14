Стало известно, под какую стройку сносят в Ростове легендарный ресторан «Балканы»

Posted 14 октября, 19:44
Published 14 октября, 19:44
Modified 14 октября, 20:11
Updated 14 октября, 20:11
Земельный участок на улице Нижнебульварной, 14 занимает площадь около 4,4 тысячи квадратных метров.
— Для строительства многоквартирного жилого дома, с объектами многофункционального назначения и подземной автостоянкой, — уточнили на сайте кадастровой карты.
Ресторан рядом с набережной существовал с 1967 года. Посетителям открывался вид на Дон и новый Ворошиловский мост, который построили за пару лет до появления заведения.
«Балканы» прославились блюдами национальной кухни братских славянских народов, разгульными вечерами и стрельбой в 70-х годах прошлого столетия.
Теперь от известного ресторана осталась лишь уникальная мозаика, которую пару лет назад активисты забрали на реставрацию.