Суд освободил от наказания фигурантов дела о пожаре на «Театралке» в Ростове

Пролетарский районный суд огласил вердикт по делу о пожаре на Театральном спуске в 2017 году. В отношении одного из обвиняемых, Игоря Безземельного, дело прекратили в виду его кончины. Другого фигуранта дела, Павла Трунова, суд признал виновным. Ему назначили 2 года и 2 месяца ограничения свободы. Но из-за истечения срока давности по делу Трунова освободили от наказания. Сам он свою вину не признал.