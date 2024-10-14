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Posted 14 октября, 13:25

Published 14 октября, 13:25

Modified 14 октября, 13:28

Updated 14 октября, 13:28

Суд освободил от наказания фигурантов дела о пожаре на «Театралке» в Ростове

Суд освободил от наказания фигурантов дела о пожаре на «Театралке» в Ростове

14 октября 2024, 13:25
Фото: rostovgazeta.ru
Суд освободил от наказания фигурантов дела о пожаре на «Театралке» в Ростове
Суд вынес приговор обвиняемому по скандальному делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Пролетарский районный суд огласил вердикт по делу о пожаре на Театральном спуске в 2017 году. В отношении одного из обвиняемых, Игоря Безземельного, дело прекратили в виду его кончины. Другого фигуранта дела, Павла Трунова, суд признал виновным. Ему назначили 2 года и 2 месяца ограничения свободы. Но из-за истечения срока давности по делу Трунова освободили от наказания. Сам он свою вину не признал.

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Причиной пожара официально признали несоблюдение правил безопасности на электросетях. Следствие утверждает, что огонь спровоцировал перехлёст линий электропередач.

Пожар на Театральном спуске произошёл в августе 2017 года. Огонь уничтожил 125 частных домов. Один человек погиб.

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