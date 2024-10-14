Суд освободил от наказания фигурантов дела о пожаре на «Театралке» в Ростове

Posted 14 октября, 13:25
Published 14 октября, 13:25
Modified 14 октября, 13:28
Updated 14 октября, 13:28
Пролетарский районный суд огласил вердикт по делу о пожаре на Театральном спуске в 2017 году. В отношении одного из обвиняемых, Игоря Безземельного, дело прекратили в виду его кончины. Другого фигуранта дела, Павла Трунова, суд признал виновным. Ему назначили 2 года и 2 месяца ограничения свободы. Но из-за истечения срока давности по делу Трунова освободили от наказания. Сам он свою вину не признал.
Причиной пожара официально признали несоблюдение правил безопасности на электросетях. Следствие утверждает, что огонь спровоцировал перехлёст линий электропередач.
Пожар на Театральном спуске произошёл в августе 2017 года. Огонь уничтожил 125 частных домов. Один человек погиб.