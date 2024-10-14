Турагент рассказал, куда уехать на новогодние каникулы из Ростова

Posted 14 октября, 13:35
Published 14 октября, 13:35
Modified 14 октября, 15:59
Updated 14 октября, 15:59
По словам собеседника, в этом году на новогодние каникулы многие ростовчане планируют посетить Беларусь. Тем более, что стоимость туров в этом направлении сравнительно не велика. Цена на одного человека вместе с дорогой начинается от 35-38 тысяч на пять дней.
«В Белоруссии много интересного. Здесь красивая архитектура, сохранились замки, крепости. Например, известная Брестская крепость. Очень интересен средневековый город Гродно, которые поражает всех, кто посещает его впервые», — отмечает Максим Гурин.
Эксперт добавляет, направления для отдыха у ростовчан самые разнообразные. Однако зимой жители южных городов чаще предпочитают горнолыжные курорты — там всегда гарантировано есть снег.
В числе заграничных туров в этом году появилась возможность посетить Шри-Ланку. Напомним, что в этом государстве действуют свои строгие законы, с которыми следует ознакомиться до поездки. В частности, здесь запрещено без спроса собирать даже мертвых насекомых.
Тур на новогодние каникулы в Шри-Ланку на десять дней начинается от 105 тысяч рублей с человека.
«Стоимость тура зависит от даты. На новогодние праздники поездки всегда повышаются в цене. Так, стоимость тура на Шри-Ланку не в дни новогодних каникул обойдется ростовчанам в 158 тысяч рублей за двоих», — уточняет эксперт.