Турагент рассказал, куда уехать на новогодние каникулы из Ростова

По словам собеседника, в этом году на новогодние каникулы многие ростовчане планируют посетить Беларусь. Тем более, что стоимость туров в этом направлении сравнительно не велика. Цена на одного человека вместе с дорогой начинается от 35-38 тысяч на пять дней.