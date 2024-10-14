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Posted 14 октября, 13:35

Published 14 октября, 13:35

Modified 14 октября, 15:59

Updated 14 октября, 15:59

Турагент рассказал, куда ростовчане массово поедут на новогодние праздники

Турагент рассказал, куда уехать на новогодние каникулы из Ростова

14 октября 2024, 13:35
Фото: Homoatrox/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Турагент рассказал, куда ростовчане массово поедут на новогодние праздники
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Эксклюзив
Жители Ростовской области на новогодние каникулы в большинстве случаев намереваются путешествовать. Предпочтения у всех разные. Одни предпочитают туры внутри России, а другие отправляются отдыхать за границу, сообщил RostovGazeta директор турагентства Максим Гурин.

По словам собеседника, в этом году на новогодние каникулы многие ростовчане планируют посетить Беларусь. Тем более, что стоимость туров в этом направлении сравнительно не велика. Цена на одного человека вместе с дорогой начинается от 35-38 тысяч на пять дней.

«В Белоруссии много интересного. Здесь красивая архитектура, сохранились замки, крепости. Например, известная Брестская крепость. Очень интересен средневековый город Гродно, которые поражает всех, кто посещает его впервые», — отмечает Максим Гурин.
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Эксперт добавляет, направления для отдыха у ростовчан самые разнообразные. Однако зимой жители южных городов чаще предпочитают горнолыжные курорты — там всегда гарантировано есть снег.

В числе заграничных туров в этом году появилась возможность посетить Шри-Ланку. Напомним, что в этом государстве действуют свои строгие законы, с которыми следует ознакомиться до поездки. В частности, здесь запрещено без спроса собирать даже мертвых насекомых.

В числе заграничных туров в этом году появилась возможность посетить остров Цейлон в Шри-Ланке.В числе заграничных туров в этом году появилась возможность посетить остров Цейлон в Шри-Ланке.
В числе заграничных туров в этом году появилась возможность посетить остров Цейлон в Шри-Ланке.. Фото: wikimedia.org

Тур на новогодние каникулы в Шри-Ланку на десять дней начинается от 105 тысяч рублей с человека.

«Стоимость тура зависит от даты. На новогодние праздники поездки всегда повышаются в цене. Так, стоимость тура на Шри-Ланку не в дни новогодних каникул обойдется ростовчанам в 158 тысяч рублей за двоих», — уточняет эксперт.
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