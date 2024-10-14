Уровень благополучия населения вырос в Ростовской области

Posted 14 октября, 09:48
Published 14 октября, 09:48
Modified 14 октября, 09:50
Updated 14 октября, 09:50
По сравнению с прошлым годом, показатель благосостояния увеличился на девять единиц (или на 23%) — до 48,21 балла. Среди регионов Южного федерального округа Ростовская область заняла второе место (38 в списке субъектов РФ). На первом разместился Краснодарский край (25 место по России), он набрал 53,63 балла. На третьей строчке — Волгоградская область (56 место, 40,84 балла). Наименьший уровень благосостояния зафиксировали в Калмыкии (82 место из 85; 14,54 балла) и в Крыму (79 место; 20,83 балла).
По данным «РИА Новости», лидерами по благосостоянию остаются в России северные регионы. Это Ямало-Ненецкий округ (100 баллов), Чукотский автономный округ (99,01), Магаданская область (98,42 балла) и другие субъекты на севере России. Москва занимает восьмую строчку в рейтинге (86,58 балла).
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