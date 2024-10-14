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Posted 14 октября, 16:23

Published 14 октября, 16:23

Modified 14 октября, 16:23

Updated 14 октября, 16:23

В Батайске с 14 октября закрыли родильный дом

В Батайске с 14 октября закрыли родильный дом

14 октября 2024, 16:23
Фото: 1MI
В Батайске с 14 октября закрыли родильный дом
Акушерское отделение ЦГБ в Батайске с 14 октября закрывается на проведение дезинфекции и косметического ремонта, сообщила пресс-служба учреждения.

Роддом в Батайске не будет работать с 14 октября по 4 ноября текущего года. Акушерское отделение дезинфицируют и обновят.

Рожать жительницы Батайска это время будут в роддомах Ростова-на-Дону. Речь идёт об акушерских отделениях в ЦГБ Ростова, горбольнице №20, Областной Клинической больнице №2 и областном «Перинатальном Центре».

«Плановая госпитализация согласовывается врачами женской консультации. Экстренная госпитализация ​ осуществляется бригадой скорой помощи», — отметили в ЦГБ Батайска.

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Ранее в Минздраве объяснили, почему не могут открыть роддом №5 в Ростове. По словам чиновников, реконструкцию отделения уже завершили.

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