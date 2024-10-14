В Батайске с 14 октября закрыли родильный дом

Posted 14 октября, 16:23
Published 14 октября, 16:23
Modified 14 октября, 16:23
Updated 14 октября, 16:23
Роддом в Батайске не будет работать с 14 октября по 4 ноября текущего года. Акушерское отделение дезинфицируют и обновят.
Рожать жительницы Батайска это время будут в роддомах Ростова-на-Дону. Речь идёт об акушерских отделениях в ЦГБ Ростова, горбольнице №20, Областной Клинической больнице №2 и областном «Перинатальном Центре».
«Плановая госпитализация согласовывается врачами женской консультации. Экстренная госпитализация осуществляется бригадой скорой помощи», — отметили в ЦГБ Батайска.
Ранее в Минздраве объяснили, почему не могут открыть роддом №5 в Ростове. По словам чиновников, реконструкцию отделения уже завершили.