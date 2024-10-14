В Ростове на Сельмаше у старого дома обрушился балкон на пешеходную зону

Posted 14 октября, 05:30
Published 14 октября, 05:30
Modified 14 октября, 06:06
Updated 14 октября, 06:06
Очевидцы сообщили, что ранним утром 14 октября куски штукатурки упали на тротуар рядом со зданием на улице Металлургической, 64/112. Прохожие едва успели отскочить, поэтому никто не пострадал.
В здании расположен Пенсионный фонд России. Недалеко от него — школа. Мимо опасного строения ежедневно ходят сотни детей и пожилых ростовчан. Местные жители, ставшие свидетелями обрушения штукатурки, надеются, что территорию поблизости хотя бы обнесут сигнальной лентой, чтобы никого не пришибло.
Ранее фасад старинного дома обрушился на улице Пушкинской, прямо в историческом центре города.