В Ростове на Сельмаше у старого дома обрушился балкон на пешеходную зону

В здании расположен Пенсионный фонд России. Недалеко от него — школа. Мимо опасного строения ежедневно ходят сотни детей и пожилых ростовчан. Местные жители, ставшие свидетелями обрушения штукатурки, надеются, что территорию поблизости хотя бы обнесут сигнальной лентой, чтобы никого не пришибло.