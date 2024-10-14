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Posted 14 октября, 05:30

Published 14 октября, 05:30

Modified 14 октября, 06:06

Updated 14 октября, 06:06

В Ростове на Сельмаше у старого дома обрушился балкон на пешеходную зону

В Ростове на Сельмаше у старого дома обрушился балкон на пешеходную зону

14 октября 2024, 05:30
Огромные куски штукатурки упали с балкона старого здания в Ростове-на-Дону. В распоряжении RostovGazeta появились кадры разрушающегося дома.

Очевидцы сообщили, что ранним утром 14 октября куски штукатурки упали на тротуар рядом со зданием на улице Металлургической, 64/112. Прохожие едва успели отскочить, поэтому никто не пострадал.

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В здании расположен Пенсионный фонд России. Недалеко от него — школа. Мимо опасного строения ежедневно ходят сотни детей и пожилых ростовчан. Местные жители, ставшие свидетелями обрушения штукатурки, надеются, что территорию поблизости хотя бы обнесут сигнальной лентой, чтобы никого не пришибло.

Ранее фасад старинного дома обрушился на улице Пушкинской, прямо в историческом центре города.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Школа#Безопасность#Тротуар#Балкон#Фасад#Разрушение#Пенсионный фонд
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