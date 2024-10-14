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Posted 14 октября, 14:51

Published 14 октября, 14:51

Modified 14 октября, 14:53

Updated 14 октября, 14:53

В Ростове закрыли дело о пожаре в Говнярке, пока жители требуют дать тепло в дома

В Ростове закрыли дело о сгоревшей «Театралке», а люди требуют горячих батарей

14 октября 2024, 14:51
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове закрыли дело о пожаре в Говнярке, пока жители требуют дать тепло в дома
Суд огласил вердикт по делу о пожаре на Театральном спуске, тем временем жители просят губернатора помочь со стартом отопительного сезона, а в «Автодоре» опровергают закрытие объездов трассы М-4 «Дон».

Нашли виноватого, но не наказанного

Пролетарский районный суд огласил вердикт по делу о пожаре на Театральном спуске в 2017 году. Пламя тогда уничтожило больше сотни частных домов, оставив людей без крова. Также огонь унес жизнь пожилого мужчины, который не смог выбраться из жилища.

Причиной пожара официально признали несоблюдение правил безопасности на электросетях. Следствие утверждает, что огонь спровоцировал перехлёст линий электропередач.

Дело расследовалось очень долго. В итоге обвиняемыми по нему признали экс-замглавы Пролетарского района Ростова Марину Беляеву и двух сотрудников «Донэнерго» — Павла Трунова и Игоря Безземельного. В прошлом году следствие могло быть прекращено из-за истечения срока давности. Этим воспользовалась бывшая чиновница Марина Беляева. Игорь Безземельный скончался от рака. Таким образом, обвиняемым по делу остался только Трунов. Он настаивает на своей невиновности и продолжил борьбу в суде.

На заседании 14 октября Трунову огласили приговор. Его признали виновным и назначили 2 года и 2 месяца ограничения свободы. Но из-за истечения срока давности по делу Трунова освободили от наказания.

Пламя тогда уничтожило больше сотни частных домовПламя тогда уничтожило больше сотни частных домов
Пламя тогда уничтожило больше сотни частных домов. Фото: rostovgazeta.ru
Суд освободил от наказания фигурантов дела о пожаре на «Театралке» в Ростове
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«В квартире дикий холод»

Отопительный сезон уже начался для социальных учреждений Ростовской области, также тепло подают в дома в северных районах региона.

Чтобы дать отопление в многоквартирные дома, по закону, нужно дождаться, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет ниже +8 градусов. В Ростове топить в многоэтажках можно будет с 15 октября по согласованию жильцов с коммунальщиками своих домов. В Таганроге отопительный сезон начнётся 21 октября.

Но некоторые жители области уже требуют подавать тепло в дома. Свои жалобы они пишут в комментариях в соцсетях у властей, например, у губернатора Василия Голубева.

«В Миллерово температура воздуха +3 градуса. В квартире дикий холод. Прошу вас напомнить местным властям, что люди замерзают. Приехала в гости и очень неуютно себя здесь чувствую», — пишет одна из пользовательниц соцсетей.

По прогнозам синоптиков, к концу этой недели в Ростовской области в дневное время похолодает до +9 градусов.

некоторые жители области уже требуют подавать тепло в доманекоторые жители области уже требуют подавать тепло в дома
некоторые жители области уже требуют подавать тепло в дома. Фото: Unsplash
Жители Ростовской области массово требуют от губернатора дать отопление
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Дорожная неразбериха

Администрация Старостаничного сельского поселения утром 14 октября сообщила об ограничении на пару дней движения на двух дорогах, которые используют как объезд платных участков трассы М-4 «Дон». Нововведение объяснили ремонтными работами на железнодорожных путях.

«Автодор» дал официальный комментарий по ситуации. Ведомство заверило, что все участки трассы М-4, в том числе альтернативные бесплатные, открыты для движения транспорта.

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