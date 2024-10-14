В Ростове закрыли дело о сгоревшей «Театралке», а люди требуют горячих батарей

Дело расследовалось очень долго. В итоге обвиняемыми по нему признали экс-замглавы Пролетарского района Ростова Марину Беляеву и двух сотрудников «Донэнерго» — Павла Трунова и Игоря Безземельного. В прошлом году следствие могло быть прекращено из-за истечения срока давности. Этим воспользовалась бывшая чиновница Марина Беляева. Игорь Безземельный скончался от рака. Таким образом, обвиняемым по делу остался только Трунов. Он настаивает на своей невиновности и продолжил борьбу в суде.