В Ростовской области кинотеатр превратят в торговый центр

Posted 14 октября, 16:49
Published 14 октября, 16:49
Modified 14 октября, 16:51
Updated 14 октября, 16:51
Кинотеатр «Космос» находится на проспекте Баклановском в Новочеркасске. После капитального ремонта на его месте может появиться одноимённый торговый центр. Когда он начнёт свою работу, не уточняется.
Здание кинотеатра построили в конце 1960-х годов. Изначально он носил название «Искра». В начале 1980-х годов на площади рядом с кинотеатром установили памятник Юрию Гагарину. Тогда же кинотеатр переименовали в «Космос».
В 2010-х годах кинотеатр стал испытывать финансовые трудности. Более серьёзные проблемы у него появились в годы пандемии. Владельцы кинотеатра заявили в 2020 году, что после снятия ковидных ограничений он не заработает.