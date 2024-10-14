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Posted 14 октября, 16:49

Published 14 октября, 16:49

Modified 14 октября, 16:51

Updated 14 октября, 16:51

После капитального ремонта на месте бывшего кинотеатра в Новочеркасске откроется торговый центр

В Ростовской области кинотеатр превратят в торговый центр

14 октября 2024, 16:49
Фото: 1MI
После капитального ремонта на месте бывшего кинотеатра в Новочеркасске откроется торговый центр
После капитального ремонта на месте бывшего кинотеатра в Новочеркасске откроется торговый центр, пишет местное издание «Тузловград».

Кинотеатр «Космос» находится на проспекте Баклановском в Новочеркасске. После капитального ремонта на его месте может появиться одноимённый торговый центр. Когда он начнёт свою работу, не уточняется.

Здание кинотеатра построили в конце 1960-х годов. Изначально он носил название «Искра». В начале 1980-х годов на площади рядом с кинотеатром установили памятник Юрию Гагарину. Тогда же кинотеатр переименовали в «Космос».

В 2010-х годах кинотеатр стал испытывать финансовые трудности. Более серьёзные проблемы у него появились в годы пандемии. Владельцы кинотеатра заявили в 2020 году, что после снятия ковидных ограничений он не заработает.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Кинотеатры#Кинотеатр
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