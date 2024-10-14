Внедорожник сбил 14-летнюю школьницу на «зебре» в Ростове на Орской

Posted 14 октября, 06:39
Published 14 октября, 06:39
Modified 14 октября, 06:41
Updated 14 октября, 06:41
Авария произошла 13 октября около 20:00 мск. В тот вечер 60-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser ехал по улице Орской. В районе дома №84, на перекрестке с Золотистой, на проезжую часть вышла девочка-подросток. Школьница переходила дорогу по «зебре» без светофора.
Когда водитель увидел ребенка и ударил по тормозам, было уже поздно. Машина не успела остановиться, и юная ростовчанка попала под колеса машины.
— В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, — прокомментировали в ведомстве.
В тот же день под колеса авто попал 14-летний мальчик в Волгодонске.