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Posted 14 октября, 06:39

Published 14 октября, 06:39

Modified 14 октября, 06:41

Updated 14 октября, 06:41

Школьница на «зебре» попала под колеса внедорожника в Ростове

Внедорожник сбил 14-летнюю школьницу на «зебре» в Ростове на Орской

14 октября 2024, 06:39
Фото: Pxhere
Школьница на «зебре» попала под колеса внедорожника в Ростове
В Ростове-на-Дону водитель японского внедорожника сбил 14-летнюю девочку, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 13 октября около 20:00 мск. В тот вечер 60-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser ехал по улице Орской. В районе дома №84, на перекрестке с Золотистой, на проезжую часть вышла девочка-подросток. Школьница переходила дорогу по «зебре» без светофора.

Когда водитель увидел ребенка и ударил по тормозам, было уже поздно. Машина не успела остановиться, и юная ростовчанка попала под колеса машины.

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— В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, — прокомментировали в ведомстве.

В тот же день под колеса авто попал 14-летний мальчик в Волгодонске.

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