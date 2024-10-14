Зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тыс рублей

При нормальном диапазоне конкуренции, когда у соискателей достаточный выбор работы, а у работодателей — кандидатов на вакансию, индекс резюме составляет от 4 до 8. На Дону в этот отрезок входят только профессии технолога (индекс равен 4.4) и зоотехника (индекс равен 6). Разнорабочий, агроном, ветврач, машинист, автослесарь и автомеханик даже не дотягивают до 3.