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Posted 14 октября, 12:31

Published 14 октября, 12:31

Modified 14 октября, 12:33

Updated 14 октября, 12:33

Сельское хозяйство вошло в топ-10 по дефициту кадров в Ростовской области

Зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тыс рублей

14 октября 2024, 12:31
Фото: donland.ru
Сельское хозяйство вошло в топ-10 по дефициту кадров в Ростовской области

Зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области выросли почти на 40% за год

В Ростовской области сельское хозяйство вошло в десятку профобластей с наибольшим дефицитом кадров. Индекс резюме на одну вакансию достиг всего 3,2.

При нормальном диапазоне конкуренции, когда у соискателей достаточный выбор работы, а у работодателей — кандидатов на вакансию, индекс резюме составляет от 4 до 8. На Дону в этот отрезок входят только профессии технолога (индекс равен 4.4) и зоотехника (индекс равен 6). Разнорабочий, агроном, ветврач, машинист, автослесарь и автомеханик даже не дотягивают до 3.

При этом потребность в специалистах продолжает увеличиваться. С января по сентябрь 2024-го предприятия и компании агропромышленного комплекса размещали на платформах по поиску сотрудников свыше 238 тысячи вакансий. В прошлом году их количество насчитывало 216 тысяч вакансий, а в 2022 — на 53 тысячи меньше.

Вместе со спросом растет и оплата труда. В этом году аграриям предлагают порядка 100 тысяч рублей в среднем по стране. В Ростовской области — около 83 тысяч. В прошлом году средняя зарплата составляла в регионе не более 60 тысяч рублей соответственно.

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— Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в сельском хозяйстве, — сообщает hh.ru. Это обусловлено как высокой конкуренцией со стороны других профсфер, так и низким спросом среди соискателей, одной из причин которого является как раз сезонность найма и необходимость искать другую работу/подработку зимой.

Ранее стало известно, что в Ростовской области не хватает сотрудников ГАИ.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Дефицит кадров#Сельское хозяйство#Конкуренция#Агропромышленный комплекс
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