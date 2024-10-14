Зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тыс рублей

Posted 14 октября, 12:31
Published 14 октября, 12:31
Modified 14 октября, 12:33
Updated 14 октября, 12:33
При нормальном диапазоне конкуренции, когда у соискателей достаточный выбор работы, а у работодателей — кандидатов на вакансию, индекс резюме составляет от 4 до 8. На Дону в этот отрезок входят только профессии технолога (индекс равен 4.4) и зоотехника (индекс равен 6). Разнорабочий, агроном, ветврач, машинист, автослесарь и автомеханик даже не дотягивают до 3.
При этом потребность в специалистах продолжает увеличиваться. С января по сентябрь 2024-го предприятия и компании агропромышленного комплекса размещали на платформах по поиску сотрудников свыше 238 тысячи вакансий. В прошлом году их количество насчитывало 216 тысяч вакансий, а в 2022 — на 53 тысячи меньше.
Вместе со спросом растет и оплата труда. В этом году аграриям предлагают порядка 100 тысяч рублей в среднем по стране. В Ростовской области — около 83 тысяч. В прошлом году средняя зарплата составляла в регионе не более 60 тысяч рублей соответственно.
— Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в сельском хозяйстве, — сообщает hh.ru. Это обусловлено как высокой конкуренцией со стороны других профсфер, так и низким спросом среди соискателей, одной из причин которого является как раз сезонность найма и необходимость искать другую работу/подработку зимой.
Ранее стало известно, что в Ростовской области не хватает сотрудников ГАИ.