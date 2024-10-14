Жители Ростовской области массово требуют от губернатора дать отопление

Отопительный сезон уже стартовал для соцучреждений области, также тепло подают в северных муниципалитетах региона. Чтобы дать отопление в многоквартирные дома, по закону, нужно дождаться, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет ниже +8 градусов. В Ростове топить в многоэтажках можно будет с 15 октября по согласованию жильцов с коммунальщиками.