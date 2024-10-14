Жители Ростовской области массово требуют от губернатора дать отопление

Posted 14 октября, 11:50
Published 14 октября, 11:50
Modified 14 октября, 14:15
Updated 14 октября, 14:15
Отопительный сезон уже стартовал для соцучреждений области, также тепло подают в северных муниципалитетах региона. Чтобы дать отопление в многоквартирные дома, по закону, нужно дождаться, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет ниже +8 градусов. В Ростове топить в многоэтажках можно будет с 15 октября по согласованию жильцов с коммунальщиками.
Но некоторые жители просят властей уже сейчас подавать отопление из-за резко наступившего похолодания. Помочь в этом вопросе они просят губернатора Василия Голубева:
«В Миллерово температура воздуха +3 градуса. В квартире дикий холод. Прошу вас напомнить местным властям, что люди замерзают. Приехала в гости и очень неуютно себя здесь чувствую».
«Таганрог — город прибрежный, всегда с середины октября начинается холод. В домах уже холодно. Ещё и после дождя вообще стал дубак», — пишут жители.
Тем временем синоптики сообщили, что к концу недели в Ростовской области в дневное время похолодает до +9 градусов.