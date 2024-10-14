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Posted 14 октября, 14:00

Published 14 октября, 14:00

Modified 14 октября, 14:02

Updated 14 октября, 14:02

Жители Ростовской области отдают свои охотничьи ружья на нужды фронта

Жители Ростовской области отдают свои охотничьи ружья на нужды фронта

14 октября 2024, 14:00
Фото: Росгвардия. Южный округ
Жители Ростовской области отдают свои охотничьи ружья на нужды фронта
Больше 2,5 тысячи единиц оружия изъяли из оборота в Ростовской области в 2024 году, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Всего с начала года инспекторы управления организовали 18 тысяч проверок условий хранения оружия у жителей региона. Им удалось выявить полторы тысячи нарушений. Больше 2,6 тысячи единиц оружия изъяли из оборота.

Добровольно на нужды фронта жители области отдали 90 охотничьих длинноствольных оружия и 802 патрона.

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В управлении ведомства напомнили владельцам оружия о необходимости соблюдать правила его хранения, транспортировки и использования. Также, чтобы не потерять оружие, важно обращать внимание на сроки действия выданных лицензий.

Ранее в Ростовской области задержали бывшего следователя с крупным арсеналом оружия.

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