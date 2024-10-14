Жители Ростовской области отдают свои охотничьи ружья на нужды фронта

Posted 14 октября, 14:00
Published 14 октября, 14:00
Modified 14 октября, 14:02
Updated 14 октября, 14:02
Всего с начала года инспекторы управления организовали 18 тысяч проверок условий хранения оружия у жителей региона. Им удалось выявить полторы тысячи нарушений. Больше 2,6 тысячи единиц оружия изъяли из оборота.
Добровольно на нужды фронта жители области отдали 90 охотничьих длинноствольных оружия и 802 патрона.
В управлении ведомства напомнили владельцам оружия о необходимости соблюдать правила его хранения, транспортировки и использования. Также, чтобы не потерять оружие, важно обращать внимание на сроки действия выданных лицензий.
Ранее в Ростовской области задержали бывшего следователя с крупным арсеналом оружия.