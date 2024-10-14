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Posted 14 октября, 12:24

Published 14 октября, 12:24

Modified 14 октября, 12:26

Updated 14 октября, 12:26

Зоолог рассказал, каких птиц можно будет наблюдать в Ростовской области зимой

Зоолог рассказал, какие птицы прилетают в Ростовскую область на зимовку

14 октября 2024, 12:24
Фото: wikimedia.org
Зоолог рассказал, каких птиц можно будет наблюдать в Ростовской области зимой
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Если зима будет морозной, ростовчане смогут увидеть снегирей, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Ростовская область, по словам зоолога Регины Ерофеевой, один из наименее холодных регионов России в зимний период. Именно поэтому некоторые виды птиц выбирают его в качестве «теплого края» на время зимовки.

«Уже с середины октября в Ростовскую область слетаются грачи и галки. Их часто можно заметить на полях», — говорит зоолог.

Если с осени на кустарниках и деревьях осталось много ягод, например, рябины, то в регионе останавливаются свиристели, дрозды-рябинники.

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Относительно теплые с ноября по март донские водоемы, которые редко сковывает лед, выбирают для зимовки цапли и северные утки.

В особо морозные зимы, по словам Регины Ерофеевой, в Ростовской области можно заметить снегирей. Но на регулярной основе, добавляет зоолог, эта птица зимовать в регион не прилетает.

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