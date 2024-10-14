Зоолог рассказал, какие птицы прилетают в Ростовскую область на зимовку

Posted 14 октября, 12:24
Published 14 октября, 12:24
Modified 14 октября, 12:26
Updated 14 октября, 12:26
Ростовская область, по словам зоолога Регины Ерофеевой, один из наименее холодных регионов России в зимний период. Именно поэтому некоторые виды птиц выбирают его в качестве «теплого края» на время зимовки.
«Уже с середины октября в Ростовскую область слетаются грачи и галки. Их часто можно заметить на полях», — говорит зоолог.
Если с осени на кустарниках и деревьях осталось много ягод, например, рябины, то в регионе останавливаются свиристели, дрозды-рябинники.
Относительно теплые с ноября по март донские водоемы, которые редко сковывает лед, выбирают для зимовки цапли и северные утки.
В особо морозные зимы, по словам Регины Ерофеевой, в Ростовской области можно заметить снегирей. Но на регулярной основе, добавляет зоолог, эта птица зимовать в регион не прилетает.
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