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Posted 15 октября, 10:54

Published 15 октября, 10:54

Modified 15 октября, 10:56

Updated 15 октября, 10:56

Бензовоз разорвало после падения в кювет в Ростовской области

Бензовоз разорвало после ДТП на трассе в Ростовской области

15 октября 2024, 10:54
Фото: 66.mchs.gov.ru. иллюстрация
Бензовоз разорвало после падения в кювет в Ростовской области
В Ростовской области бензовоз вылетел с трассы в кювет. Транспортное средство сильно обуглено и покорежено, информирует телеграм-канал «Че по Ростову?».

Инцидент произошел утром 15 октября на трассе 60К-9 недалеко от Родионово-Несветайской слободы Ростовской области. Очевидцы рассказали, что бензовоз снес отбойник, покатился вниз по крутому склону и упал в кювет. Судя по фото, спецтехника могла взорваться или просто загореться. Корпус транспортного средства буквально разорвало, цистерна обуглилась, а кабина вмялась.

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Бензовоз разорвало после падения в кювет в Ростовской областиБензовоз разорвало после падения в кювет в Ростовской области
Бензовоз разорвало после падения в кювет в Ростовской областиБензовоз разорвало после падения в кювет в Ростовской области
Бензовоз разорвало после падения в кювет в Ростовской области. Фото: ТГ-канал «Че по Ростову»

На месте ДТП дежурят сотрудники скорой помощи, правоохранительных органов и спасатели МЧС. Бензовоз залили пеной.

Добавим, что по данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее фура и «Газель» вылетели с трассы в кювет в Ростовской области.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#ДТП#Дорога#Взрыв#Авария#Автомобили#Родионово-Несветайский район#Кювет#Перевернувшаяся машина#Происшествия#Бензовоз
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