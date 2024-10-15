Бензовоз разорвало после ДТП на трассе в Ростовской области

Posted 15 октября, 10:54
Published 15 октября, 10:54
Modified 15 октября, 10:56
Updated 15 октября, 10:56
Инцидент произошел утром 15 октября на трассе 60К-9 недалеко от Родионово-Несветайской слободы Ростовской области. Очевидцы рассказали, что бензовоз снес отбойник, покатился вниз по крутому склону и упал в кювет. Судя по фото, спецтехника могла взорваться или просто загореться. Корпус транспортного средства буквально разорвало, цистерна обуглилась, а кабина вмялась.
На месте ДТП дежурят сотрудники скорой помощи, правоохранительных органов и спасатели МЧС. Бензовоз залили пеной.
Добавим, что по данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее фура и «Газель» вылетели с трассы в кювет в Ростовской области.