В Ростовской области хотят создать Красную книгу почв

Posted 15 октября, 16:08
Published 15 октября, 16:08
Modified 15 октября, 18:43
Updated 15 октября, 18:43
В закон «Об охране окружающей среды в Ростовской области» могут внести изменения. Они дадут региональным властям возможность создать Красную книгу почв области.
Депутаты отмечают, что в последние годы в регионе участились сильные пыльные бури. Они связаны с деградацией земель и необоснованной распашкой почвы. Учёные установили, что за последние сто лет в Ростовской области потеряно 50% основного плодородного слоя почвы.
«Поэтому мы считаем, и нас поддерживают ученые, что необходимо определиться, где какие у нас находятся почвы, какие из них деградируют, подвергаются водной и ветровой эрозии, и что нужно сделать, чтобы предотвратить негативные процессы», — рассказал зампред Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко.