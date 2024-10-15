В Ростовской области хотят создать Красную книгу почв

«Поэтому мы считаем, и нас поддерживают ученые, что необходимо определиться, где какие у нас находятся почвы, какие из них деградируют, подвергаются водной и ветровой эрозии, и что нужно сделать, чтобы предотвратить негативные процессы», — рассказал зампред Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко.