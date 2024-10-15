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Posted 15 октября, 16:08

Published 15 октября, 16:08

Modified 15 октября, 18:43

Updated 15 октября, 18:43

Для спасения почв в Ростовской области могут создать Красную книгу

В Ростовской области хотят создать Красную книгу почв

15 октября 2024, 16:08
Фото: pxhere.com
Для спасения почв в Ростовской области могут создать Красную книгу
Для сохранения ценных почв Ростовской области необходимо создать специальную Красную книгу, инициативу обсуждают в Заксобрании региона.

В закон «Об охране окружающей среды в Ростовской области» могут внести изменения. Они дадут региональным властям возможность создать Красную книгу почв области.

Депутаты отмечают, что в последние годы в регионе участились сильные пыльные бури. Они связаны с деградацией земель и необоснованной распашкой почвы. Учёные установили, что за последние сто лет в Ростовской области потеряно 50% основного плодородного слоя почвы.

«Поэтому мы считаем, и нас поддерживают ученые, что необходимо определиться, где какие у нас находятся почвы, какие из них деградируют, подвергаются водной и ветровой эрозии, и что нужно сделать, чтобы предотвратить негативные процессы», — рассказал зампред Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко.

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Ранее аграрии в Ростовской области заявили, что опасаются за урожай озимых.

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