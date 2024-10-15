Других нет: билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысяч

Posted 15 октября, 14:16
Published 15 октября, 14:16
Modified 15 октября, 14:18
Updated 15 октября, 14:18
Чем ближе новогодние праздники, тем больше ажиотаж на популярные рейсы поездов из Ростова и обратно. Люди массово едут к родным, чтобы отметить Новый год и провести выходные с семьей. После закрытия аэропорта Платов остались только наземные варианты транспорта. И если в соседний регион легко можно добраться на автобусе, то для поездок на дальние расстояния предпочитают поезда.
На сайте РЖД открыты продажи на рейсы Москва-Ростов, однако билетов там не так уж и много. Например, 27 декабря доступно меньше 200 плацкартных мест (от 3500 рублей) и около 350 — купе (в среднем порядка 4000-5000 рублей).
Еще сложнее ситуация с билетами обстоит на следующий день. Из доступных билетов остались только купе для инвалидов и два люкса за 76800 рублей. На некоторых сторонних сайтах можно найти предложения люксовых вагонов даже за 90 тысяч рублей. В воскресенье, 29 декабря нет мест даже в люксе — все билеты распроданы.
За пару дней до Нового года, 30 декабря, в первую половину дня практически не осталось свободных мест. Можно купить только одно СВ (за 22500 рублей) и четыре люксовых места (за 76800 рублей). Эти поезда придут в Ростов-на-Дону около полудня 31 декабря. Следующие рейсы, на которые остались билеты, отправляются из Москвы после 16:00 мск и прибывают за пару часов до боя курантов. На них осталось около полусотни мест в различных классах комфорта. Во вторую половину дня в Ростов может уехать примерно 360 человек в плацкарте (от 3900 рублей), больше 170 — в купе (от 4300 рублей) и семь — в СВ (за 15300 рублей). Однако часть из них остановится в донской столице уже после полуночи 1 января.
Накануне Нового года, 31 декабря, ажиотаж уже меньше. Те, кто не против отметить праздник в пути, может выбрать места из тысячи в плацкарте и стольких же — в купе.
Единственные, кто может уехать в Ростов из Москвы ежедневно, — животные. Билеты на их перевозку пока что доступны на любой рейс.
Обратное направление пока не пользуется таким большим спросом. На сутки 27 декабря в продаже есть около тысячи билетов плацкарта (от 3000 рублей) и порядка двух тысяч купе (от 3600 рублей). Также доступны 140 мест СВ (от 11100 до 28200 рублей).
В субботу число свободных мест уже меньше. В плацкарте можно купить 370 билетов (от 3300 рублей), около 70 — в СВ (от 11100 рублей). В купе продают больше тысячи мест. Можно найти билеты стоимостью от 3500 рублей, но большинство все-таки обойдется в районе 5000-6000 рублей.
На следующий день уехать плацкартом можно за 3500 рублей (доступно больше 200 мест) или в купе (500 мест). Стоимость билетов варьируется в пределах минимальных 3500-4000 рублей, но большая часть продается за 5000-6000 рублей. Кроме того, есть места за 8000 и даже 12000 рублей. В СВ можно добраться минимум за 13300 рублей (77 мест), а в люксовом вагоне — за 72000 рублей (четыре места).
Днем 30 декабря свободны места в плацкарте за 3500-5000 рублей (740 мест), в купе от 3000 рублей (больше 1000 мест), в СВ от 10000 рублей (93 места) и в люксовом вагоне за 67500 рублей (22 места). Пассажиры, которые отправятся из Ростова в Москву в этот день, успеют прибыть в столицу до Нового года.
Аналогичная ситуация с билетами будет и 31 декабря. В купе и плацкарте доступны от 500 до 1500 билетов, а также десятки мест в СВ и люксовых вагонах.
Однако желающим выбраться в столицу накануне новогодних праздников, стоит поторопиться. За два месяца до отправления могут выкупить все билеты.
В случае, если свободных мест не остается на нужный рейс, пассажиры могут оставить заявку. Если кто-то сдаст билет, людям из списка ожидания сообщат о том, что его можно приобрести.
В 2025 году билеты на поезда могут подорожать на 11,6%. Подробнее читайте в материале RostovGazeta.