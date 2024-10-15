Других нет: билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысяч

За пару дней до Нового года, 30 декабря, в первую половину дня практически не осталось свободных мест. Можно купить только одно СВ (за 22500 рублей) и четыре люксовых места (за 76800 рублей). Эти поезда придут в Ростов-на-Дону около полудня 31 декабря. Следующие рейсы, на которые остались билеты, отправляются из Москвы после 16:00 мск и прибывают за пару часов до боя курантов. На них осталось около полусотни мест в различных классах комфорта. Во вторую половину дня в Ростов может уехать примерно 360 человек в плацкарте (от 3900 рублей), больше 170 — в купе (от 4300 рублей) и семь — в СВ (за 15300 рублей). Однако часть из них остановится в донской столице уже после полуночи 1 января.