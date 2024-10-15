rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 14:16

Published 15 октября, 14:16

Modified 15 октября, 14:18

Updated 15 октября, 14:18

Других нет: билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысяч

Других нет: билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысяч

15 октября 2024, 14:16
Фото: rostovgazeta.ru
Других нет: билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысяч

Почти за 100 тысяч продают билеты на поезд из Москвы в Ростов перед Новым годом

Стоимость билетов на поезда из Москвы в Ростов-на-Дону на предновогодние даты составила от 70 до 90 тысяч рублей. Подробнее о ценах на поезда, которые отправляются в столицу и обратно, рассказывает RostovGazeta.

Чем ближе новогодние праздники, тем больше ажиотаж на популярные рейсы поездов из Ростова и обратно. Люди массово едут к родным, чтобы отметить Новый год и провести выходные с семьей. После закрытия аэропорта Платов остались только наземные варианты транспорта. И если в соседний регион легко можно добраться на автобусе, то для поездок на дальние расстояния предпочитают поезда.

Москва — Ростов

На сайте РЖД открыты продажи на рейсы Москва-Ростов, однако билетов там не так уж и много. Например, 27 декабря доступно меньше 200 плацкартных мест (от 3500 рублей) и около 350 — купе (в среднем порядка 4000-5000 рублей).

Еще сложнее ситуация с билетами обстоит на следующий день. Из доступных билетов остались только купе для инвалидов и два люкса за 76800 рублей. На некоторых сторонних сайтах можно найти предложения люксовых вагонов даже за 90 тысяч рублей. В воскресенье, 29 декабря нет мест даже в люксе — все билеты распроданы.

За пару дней до Нового года, 30 декабря, в первую половину дня практически не осталось свободных мест. Можно купить только одно СВ (за 22500 рублей) и четыре люксовых места (за 76800 рублей). Эти поезда придут в Ростов-на-Дону около полудня 31 декабря. Следующие рейсы, на которые остались билеты, отправляются из Москвы после 16:00 мск и прибывают за пару часов до боя курантов. На них осталось около полусотни мест в различных классах комфорта. Во вторую половину дня в Ростов может уехать примерно 360 человек в плацкарте (от 3900 рублей), больше 170 — в купе (от 4300 рублей) и семь — в СВ (за 15300 рублей). Однако часть из них остановится в донской столице уже после полуночи 1 января.

На сайте РЖД открыты продажи на рейсы Москва-Ростов, однако билетов там не так уж и много.На сайте РЖД открыты продажи на рейсы Москва-Ростов, однако билетов там не так уж и много.
На сайте РЖД открыты продажи на рейсы Москва-Ростов, однако билетов там не так уж и много.. Фото: rostovgazeta.ru

Накануне Нового года, 31 декабря, ажиотаж уже меньше. Те, кто не против отметить праздник в пути, может выбрать места из тысячи в плацкарте и стольких же — в купе.

Единственные, кто может уехать в Ростов из Москвы ежедневно, — животные. Билеты на их перевозку пока что доступны на любой рейс.

Жители Ростова массово отказываются от отдыха за границей
Узнать подробнее

Ростов — Москва

Обратное направление пока не пользуется таким большим спросом. На сутки 27 декабря в продаже есть около тысячи билетов плацкарта (от 3000 рублей) и порядка двух тысяч купе (от 3600 рублей). Также доступны 140 мест СВ (от 11100 до 28200 рублей).

В субботу число свободных мест уже меньше. В плацкарте можно купить 370 билетов (от 3300 рублей), около 70 — в СВ (от 11100 рублей). В купе продают больше тысячи мест. Можно найти билеты стоимостью от 3500 рублей, но большинство все-таки обойдется в районе 5000-6000 рублей.

На следующий день уехать плацкартом можно за 3500 рублей (доступно больше 200 мест) или в купе (500 мест). Стоимость билетов варьируется в пределах минимальных 3500-4000 рублей, но большая часть продается за 5000-6000 рублей. Кроме того, есть места за 8000 и даже 12000 рублей. В СВ можно добраться минимум за 13300 рублей (77 мест), а в люксовом вагоне — за 72000 рублей (четыре места).

Днем 30 декабря свободны места в плацкарте за 3500-5000 рублей (740 мест), в купе от 3000 рублей (больше 1000 мест), в СВ от 10000 рублей (93 места) и в люксовом вагоне за 67500 рублей (22 места). Пассажиры, которые отправятся из Ростова в Москву в этот день, успеют прибыть в столицу до Нового года.

Обратное направление пока не пользуется таким большим спросомОбратное направление пока не пользуется таким большим спросом
Обратное направление пока не пользуется таким большим спросом. Фото: rostovgazeta.ru

Аналогичная ситуация с билетами будет и 31 декабря. В купе и плацкарте доступны от 500 до 1500 билетов, а также десятки мест в СВ и люксовых вагонах.

Однако желающим выбраться в столицу накануне новогодних праздников, стоит поторопиться. За два месяца до отправления могут выкупить все билеты.

В случае, если свободных мест не остается на нужный рейс, пассажиры могут оставить заявку. Если кто-то сдаст билет, людям из списка ожидания сообщат о том, что его можно приобрести.

В 2025 году билеты на поезда могут подорожать на 11,6%. Подробнее читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Стало известно, как жители Ростовской области будут отдыхать на Новый годРостовстат назвал самые дорожающие продукты в Ростовской областиЧерез Ростов в Москву запустили новый двухэтажный поезд
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Москва#Цены#Транспорт#РЖД#Новый год#Поезд#Путешествия#Ростов#Билеты на поезд#Билеты#Ажиотаж#Новогодние праздники#Праздники#Поездка#Ж/Д билеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика