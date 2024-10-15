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Posted 15 октября, 16:32

Published 15 октября, 16:32

Modified 15 октября, 18:42

Updated 15 октября, 18:42

Два ростовских вуза получили 40 протоколов за нарушение миграционного законодательства

Два вуза Ростова получили 40 протоколов из-за нарушений с мигрантами

15 октября 2024, 16:32
Фото: 1MI
Два ростовских вуза получили 40 протоколов за нарушение миграционного законодательства
Два ростовских вуза получили 40 протоколов за нарушение миграционного законодательства, сообщили в управлении МВД.

Полицейские организовали очередную проверку соблюдения миграционного законодательства. По её итогам, составили несколько протоков об административных нарушениях. 40 из них выписаны в отношении двух ростовских вузов. Они не уведомили органы о самовольном убытии иностранцев из учебных заведений. Также один из вузов не принял меры для своевременного выезда из России приглашённого иностранного гражданина.

О каких именно учебных заведениях идёт речь, не уточняется.

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