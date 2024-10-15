Два вуза Ростова получили 40 протоколов из-за нарушений с мигрантами

Posted 15 октября, 16:32
Published 15 октября, 16:32
Modified 15 октября, 18:42
Updated 15 октября, 18:42
Полицейские организовали очередную проверку соблюдения миграционного законодательства. По её итогам, составили несколько протоков об административных нарушениях. 40 из них выписаны в отношении двух ростовских вузов. Они не уведомили органы о самовольном убытии иностранцев из учебных заведений. Также один из вузов не принял меры для своевременного выезда из России приглашённого иностранного гражданина.
О каких именно учебных заведениях идёт речь, не уточняется.
Ранее RostovGazeta рассказала, как сваха из Ростовской области устраивала фиктивные свадьбы для мигрантов.