Еще минус 16 тысяч человек: население Ростовской области постепенно вымирает

Posted 15 октября, 13:59
Published 15 октября, 13:59
Modified 15 октября, 14:01
Updated 15 октября, 14:01
Аналитики ведомства подсчитали, что с января по август 2024 года в Ростовской области родились примерно 21,3 тысячи детей. Это на 206 малышей меньше, чем за такой же период 2023 года.
При этом растет число умерших в регионе. Если за восемь месяцев 2023 года лишились жизни около 36,3 тысячи местных жителей, то в этом году скончались по разным причинам уже 37,7 человек.
Таким образом, естественная убыль населения в регионе превысила 16,3 тысячи человек.
Ранее стало известно, что рабочий задохнулся под толстым слоем земли во время укладки канализационных труб в Новочеркасске. Подробнее о трагичном инциденте в материале RostovGazeta.