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Posted 15 октября, 13:59

Published 15 октября, 13:59

Modified 15 октября, 14:01

Updated 15 октября, 14:01

Естественная убыль населения Ростовской области превысила 16 тысяч жителей

Еще минус 16 тысяч человек: население Ростовской области постепенно вымирает

15 октября 2024, 13:59
Фото: Unsplash
Естественная убыль населения Ростовской области превысила 16 тысяч жителей

Естественная убыль населения Ростовской области превысила 16 тысяч жителей

За восемь месяцев 2024 года в Ростовской области число умерших людей превысило количество родившихся младенцев на 16,3 тысячи человек, информирует Росстат.

Аналитики ведомства подсчитали, что с января по август 2024 года в Ростовской области родились примерно 21,3 тысячи детей. Это на 206 малышей меньше, чем за такой же период 2023 года.

При этом растет число умерших в регионе. Если за восемь месяцев 2023 года лишились жизни около 36,3 тысячи местных жителей, то в этом году скончались по разным причинам уже 37,7 человек.

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Таким образом, естественная убыль населения в регионе превысила 16,3 тысячи человек.

Ранее стало известно, что рабочий задохнулся под толстым слоем земли во время укладки канализационных труб в Новочеркасске. Подробнее о трагичном инциденте в материале RostovGazeta.

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