Фейк или правда: на М-4 «Дон» отменили бесплатный маршрут для объезда «платки»

Как выяснилось, проезд на этом участке действительно ограничили. Однако запрет на движение транспорта действует всего несколько дней, в период проведения ремонтных работ на железнодорожных путях под мостом (до 16 октября). Информация об этом опубликована на сайте администрации Старостаничного сельского поселения.