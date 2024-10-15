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Posted 15 октября, 12:10

Published 15 октября, 12:10

Modified 15 октября, 12:12

Updated 15 октября, 12:12

Фейк или правда: на М-4 «Дон» отменили бесплатный маршрут для объезда «платки»

Фейк или правда: на М-4 «Дон» отменили бесплатный маршрут для объезда «платки»

15 октября 2024, 12:10
Фото: donland.ru
Фейк или правда: на М-4 «Дон» отменили бесплатный маршрут для объезда «платки»
В соцсетях появилась информация о том, что альтернативный маршрут для объезда платного участка трассы М-4 в Ростовской области отменили с 14 октября. Действительно ли это так, выяснила RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В некоторых соцсетях и средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что с 14 октября якобы прекращено движение по тоннелю в Старой Станице. Автомобилистов тогда предупредили, что теперь они не смогут объезжать платный участок трассы М-4.

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Как выяснилось, проезд на этом участке действительно ограничили. Однако запрет на движение транспорта действует всего несколько дней, в период проведения ремонтных работ на железнодорожных путях под мостом (до 16 октября). Информация об этом опубликована на сайте администрации Старостаничного сельского поселения.

В целом же ни о каких перекрытиях альтернативных путей объезда речи не идет. В ГК «Автодор» заявили, что все участки открыты для движения, включая бесплатные отрезки пути в Аксайском и Тарасовском районах.

Ранее RostovGazeta рассказывала о том, будут ли поднимать цены на проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Цены#Тариф#М-4#М-4 «Дон»#Автомобилисты
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