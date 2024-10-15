Фейк или правда: на М-4 «Дон» отменили бесплатный маршрут для объезда «платки»

Posted 15 октября, 12:10
Published 15 октября, 12:10
Modified 15 октября, 12:12
Updated 15 октября, 12:12
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В некоторых соцсетях и средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что с 14 октября якобы прекращено движение по тоннелю в Старой Станице. Автомобилистов тогда предупредили, что теперь они не смогут объезжать платный участок трассы М-4.
Как выяснилось, проезд на этом участке действительно ограничили. Однако запрет на движение транспорта действует всего несколько дней, в период проведения ремонтных работ на железнодорожных путях под мостом (до 16 октября). Информация об этом опубликована на сайте администрации Старостаничного сельского поселения.
В целом же ни о каких перекрытиях альтернативных путей объезда речи не идет. В ГК «Автодор» заявили, что все участки открыты для движения, включая бесплатные отрезки пути в Аксайском и Тарасовском районах.
Ранее RostovGazeta рассказывала о том, будут ли поднимать цены на проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.