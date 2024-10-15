ФОМС: ИИ-технологии помогают врачам в диагностике заболеваний и выборе терапии

Posted 15 октября, 11:05
Published 15 октября, 11:05
Modified 15 октября, 11:05
Updated 15 октября, 11:05
О важности развития нейронных сетей для поддержки врачей в диагностике рака молочной железы рассказал Илья Баланин, руководитель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Он отметил, что последние достижения в области искусственного интеллекта и здравоохранения значительно улучшают процессы диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Использование нейронных сетей в медицине, особенно для обнаружения рака молочной железы, стало ключевым направлением работы ФОМС, подчеркнул Баланин. Об этом пишет tass.ru.
Также он указал, что диагностика с помощью ИИ делает медицинскую помощь более доступной, сокращая время на анализ и подготовку заключений. Это также позволяет уменьшить количество врачебных ошибок и снизить стоимость лечения благодаря своевременному обнаружению заболевания.
Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается более чем в 40 странах 15 октября, а Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь Всемирным месяцем борьбы с раком молочной железы.