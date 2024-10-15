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Posted 15 октября, 11:05

Published 15 октября, 11:05

Modified 15 октября, 11:05

Updated 15 октября, 11:05

ФОМС: ИИ-технологии помогают врачам в диагностике заболеваний и выборе терапии

ФОМС: ИИ-технологии помогают врачам в диагностике заболеваний и выборе терапии

15 октября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
В период с января по июль 2024 года благодаря технологиям искусственного интеллекта было выполнено около 600 тысяч маммографий.

О важности развития нейронных сетей для поддержки врачей в диагностике рака молочной железы рассказал Илья Баланин, руководитель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Он отметил, что последние достижения в области искусственного интеллекта и здравоохранения значительно улучшают процессы диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Использование нейронных сетей в медицине, особенно для обнаружения рака молочной железы, стало ключевым направлением работы ФОМС, подчеркнул Баланин. Об этом пишет tass.ru.

Также он указал, что диагностика с помощью ИИ делает медицинскую помощь более доступной, сокращая время на анализ и подготовку заключений. Это также позволяет уменьшить количество врачебных ошибок и снизить стоимость лечения благодаря своевременному обнаружению заболевания.

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается более чем в 40 странах 15 октября, а Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь Всемирным месяцем борьбы с раком молочной железы.

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