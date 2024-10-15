ФОМС: ИИ-технологии помогают врачам в диагностике заболеваний и выборе терапии

Также он указал, что диагностика с помощью ИИ делает медицинскую помощь более доступной, сокращая время на анализ и подготовку заключений. Это также позволяет уменьшить количество врачебных ошибок и снизить стоимость лечения благодаря своевременному обнаружению заболевания.