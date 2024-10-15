Глава РЭО Буцаев обнародовал инициативу по совершенствованию тарифов

Как рассказал Буцаев, за счет использования данных ФГИС УТКО компания получает возможность оценивать объективную потребность региональных операторов в технике, персонале, объемах транспортной работы, что позволяет строить тарифное регулирование, основываясь на объективных факторах, с применением методологии сравнительного анализа. Ранее подобный метод был использован при формировании нормативов накопления ТКО, он уже успел хорошо зарекомендовать себя. Споров и конфликтных ситуаций вокруг установления нормативов накопления стало меньше. По этому поводу глава РЭО высказал предположение, что подобный подход целесообразно применять для оценки расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, а также расходов на отдельные составляющие тарифов — включая оплату труда.