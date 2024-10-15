rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 15:50

Published 15 октября, 15:50

Modified 15 октября, 15:51

Updated 15 октября, 15:51

Глава РЭО Буцаев обнародовал инициативу по совершенствованию тарифов

Глава РЭО Буцаев обнародовал инициативу по совершенствованию тарифов

15 октября 2024, 15:50
Фото: РЭО
Расчет тарифов необходимо строить прежде всего на данных, собираемых в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Глава РЭО предложил такой подход к совершенствованию тарифного законодательства в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами 15 октября на Тарифной конференции в Сочи. Об этом пишет 56orb.

Как рассказал Буцаев, за счет использования данных ФГИС УТКО компания получает возможность оценивать объективную потребность региональных операторов в технике, персонале, объемах транспортной работы, что позволяет строить тарифное регулирование, основываясь на объективных факторах, с применением методологии сравнительного анализа. Ранее подобный метод был использован при формировании нормативов накопления ТКО, он уже успел хорошо зарекомендовать себя. Споров и конфликтных ситуаций вокруг установления нормативов накопления стало меньше. По этому поводу глава РЭО высказал предположение, что подобный подход целесообразно применять для оценки расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, а также расходов на отдельные составляющие тарифов — включая оплату труда.

Фото: РЭО

Например, при рассмотрении тарифной заявки требуется учитывать не то, сколько мусоровозов имеется на балансе регионального оператора, а сколько мусоровозов реально перевозит отходы в его зоне деятельности.

При ежегодной корректировке территориальных схем до 1 сентября следует выверять балансы обращения с ТКО, эти данные необходимо вносить в ФГИС УТКО и далее использовать в тарифном регулировании.

Основную массу документов, которые требуются для формирования тарифной заявки, необходимо запрашивать через ФГИС УТКО. Это поможет обеспечению максимальной актуальности и достоверности данных в системе, а также упрощению работы регулирующих органов.

Как подвел итог генеральный директор РЭО, процесс согласования с представительными органами превышения предельного индекса в сфере ТКО требуется поднять с муниципального на региональный уровень, поскольку никакая инфраструктура в сфере обращения с ТКО не формируется для отдельного муниципалитета.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика