Глава РЭО Буцаев обнародовал инициативу по совершенствованию тарифов

Posted 15 октября, 15:50
Published 15 октября, 15:50
Modified 15 октября, 15:51
Updated 15 октября, 15:51
Глава РЭО предложил такой подход к совершенствованию тарифного законодательства в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами 15 октября на Тарифной конференции в Сочи. Об этом пишет 56orb.
Как рассказал Буцаев, за счет использования данных ФГИС УТКО компания получает возможность оценивать объективную потребность региональных операторов в технике, персонале, объемах транспортной работы, что позволяет строить тарифное регулирование, основываясь на объективных факторах, с применением методологии сравнительного анализа. Ранее подобный метод был использован при формировании нормативов накопления ТКО, он уже успел хорошо зарекомендовать себя. Споров и конфликтных ситуаций вокруг установления нормативов накопления стало меньше. По этому поводу глава РЭО высказал предположение, что подобный подход целесообразно применять для оценки расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, а также расходов на отдельные составляющие тарифов — включая оплату труда.
Например, при рассмотрении тарифной заявки требуется учитывать не то, сколько мусоровозов имеется на балансе регионального оператора, а сколько мусоровозов реально перевозит отходы в его зоне деятельности.
При ежегодной корректировке территориальных схем до 1 сентября следует выверять балансы обращения с ТКО, эти данные необходимо вносить в ФГИС УТКО и далее использовать в тарифном регулировании.
Основную массу документов, которые требуются для формирования тарифной заявки, необходимо запрашивать через ФГИС УТКО. Это поможет обеспечению максимальной актуальности и достоверности данных в системе, а также упрощению работы регулирующих органов.
Как подвел итог генеральный директор РЭО, процесс согласования с представительными органами превышения предельного индекса в сфере ТКО требуется поднять с муниципального на региональный уровень, поскольку никакая инфраструктура в сфере обращения с ТКО не формируется для отдельного муниципалитета.