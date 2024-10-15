Горожане пожаловались на ломающиеся лифты в новостройках Ростова

Posted 15 октября, 12:59
Published 15 октября, 12:59
Modified 15 октября, 13:01
Updated 15 октября, 13:01
Жители дома на улице Берберовской, 26 строение 1 в Ростове рассказывают, что дом ввели в эксплуатацию порядка двух лет назад.
«Первое обращение на ужасную работу лифтов мы подали в управляющую компанию год назад. Вопрос был в том, что лифт начал издавать странный скрежет. Пришел мастер, что-то смазал и ушел. Скрип пропал, но после ухода мастера с лифтом опять возникли проблемы», — отмечает житель дома Максим.
Собственники жилья уточняют, что пользоваться лифтами в доме невозможно. Один из них вообще якобы практически не работает. Другой работает с перебоями.
Например, откроет двери и не закрывает. Выдает ошибку, застревает с людьми. А когда лифт едет то, по словам собеседников, дребезжит и трясется.
При этом дом — 24-этажный.
«В основном, начиная с 15 этажа и выше у нас живут люди, которые квартиры получали. Много многодетных семей. У всех по двое, по трое детей. Мы, например, проживаем на 17 этаже», — уточняет ростовчанин.
По словам собеседника, проживающие в доме женщины с детьми лишний раз предпочитают не идти гулять. Поскольку в случае поломки лифта подниматься на верхние этажи с коляской и двумя маленькими детьми — задача не из простых.
«У нас есть домовой чат, где люди предупреждают, когда лифты не работают. Тогда с детьми никто гулять не идет. Бывает, что лифты просто не ездят. Например, когда „стоят в ошибке“, а мастер приходит только вечером», — говорит Максим.
По словам собеседника, с подобной проблемой сталкиваются жители других домов на Берберовской. Люди делятся подозрениями о том, что проблема может заключаться в партии закупленных для домов лифтов.
Жалобы собственников жилья во всевозможные инстанции не улучшили ситуацию с лифтами.
В Госжилинспекции не увидели оснований для проверки в части несогласия жильцов с содержанием ответа управляющей компании. И порекомендовали обратиться в суд за защитой своих прав и интересов. В Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора по результатам выезда установили, что при визуальном осмотре лифты функционируют в режиме «нормальная работа». Эти документы есть в наличии редакции.
В управляющей компании, обслуживающей дома, объяснили, что проблема с лифтами не до такой степени страшная, как об этом говорят люди.
«Скорее всего вам звонили по Берберовской, 32 строение 2?» — уточнил специалист Евгений.
В управляющей организации исключили, что партия лифтов для новостроек может оказаться бракованной.
«Дома сейчас находятся в процессе заселения. Подрядные организации, которые люди нанимают для ремонта, эксплуатируют лифты так, как им удобно — подпирая и удерживая двери, бросая мусор. А лифт — это сложный механизм, который требует правильной эксплуатации», — подчеркнул собеседник.
В УК заверили, что вовремя реагируют на все поступающие обращения. А большой толчок к недовольству собственников добавили и веерные отключения света в Ростове. Когда свет выключали — люди застревали в лифтах.
«Но мы в любом случае держим на контроле и каждый лифт, и подрядную организацию, которая обслуживает лифты, и стараемся максимально снизить эту волну», — сообщили в УК.
За комментариями корреспондент RostovGazeta обратился и к производителю лифтов данных домов — на Щербинский лифтостроительный завод. Там объяснили, что если жители столкнулись с некачественной работой лифтов в домах, то вправе обратиться на завод для уточнения ситуации. Для этого следует составить коллективную заявку.
«Обращение можно подать в свободной форме, подкрепить его файлами и направить на официальную почту завода. Заявка будет рассмотрена и принята в работу», — пообещали на предприятии.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области не хватает денег на замену отслуживших лифтов.