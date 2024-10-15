Горожане пожаловались на ломающиеся лифты в новостройках Ростова

В Госжилинспекции не увидели оснований для проверки в части несогласия жильцов с содержанием ответа управляющей компании. И порекомендовали обратиться в суд за защитой своих прав и интересов. В Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора по результатам выезда установили, что при визуальном осмотре лифты функционируют в режиме «нормальная работа». Эти документы есть в наличии редакции.