rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 07:46

Published 15 октября, 07:46

Modified 15 октября, 07:46

Updated 15 октября, 07:46

Каждый седьмой южанин готов разрешить ИИ блокировать покупки «вредных продуктов»

Каждый седьмой южанин готов разрешить ИИ блокировать покупки «вредных продуктов»

15 октября 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
15% жителей юга России готовы позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать покупки вредных для здоровья продуктов и услуг. К такому мнению пришли аналитики ВТБ при проведении опроса в преддверии форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Исследование показало, что практически каждый седьмой россиянин сегодня готов доверить блокировку вредных продуктов искусственному интеллекту. Более половины жителей нашей страны (55%) готовы разрешить ИИ-алгоритмам анализировать их привычки и состояние здоровья, а также участвовать в покупках для обеспечения здорового образа жизни. Что касается жителей южных регионов, то из количества опрошенных только 31% хотел бы получать рекомендации касательно покупок от искусственного интеллекта.

В целом по России 40% респондентов готовы прислушаться к ИИ-рекомендациям, а около трети опрошенных (36%) заявили, что хотели бы контролировать свои привычки здорового образа жизни самостоятельно, без привлечения ИИ-алгоритмов.

20% жителей южных регионов согласны, чтобы покупку продуктов осуществлял умный холодильник, а 50% южан при опросе заявили, что холодильник должен оставаться аналоговым и покупать продукты должны только его хозяева.

Тоже самое касается и покупок, которые способна осуществить умная техника. Среди опрошенных южан только 17% согласились, чтобы эту работу выполнял искусственный интеллект, тогда как 50% респондентов выступили исключительно за самостоятельные покупки.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Вадима Кулика, сегодня банк видит большой потенциал в развитии ИИ-сервисов.

— Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях: будь то советы знакомых, консультации специалистов, или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами и др. Для этого в июле 2024 года ВТБ объявил о создании программы «Цифровой помощник», которая объединила все наработки по развитию направления искусственного интеллекта, — отметил Вадим Кулик.

Добавим, что опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика