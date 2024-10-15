Каждый седьмой южанин готов разрешить ИИ блокировать покупки «вредных продуктов»

Posted 15 октября, 07:46
Published 15 октября, 07:46
Modified 15 октября, 07:46
Updated 15 октября, 07:46
Исследование показало, что практически каждый седьмой россиянин сегодня готов доверить блокировку вредных продуктов искусственному интеллекту. Более половины жителей нашей страны (55%) готовы разрешить ИИ-алгоритмам анализировать их привычки и состояние здоровья, а также участвовать в покупках для обеспечения здорового образа жизни. Что касается жителей южных регионов, то из количества опрошенных только 31% хотел бы получать рекомендации касательно покупок от искусственного интеллекта.
В целом по России 40% респондентов готовы прислушаться к ИИ-рекомендациям, а около трети опрошенных (36%) заявили, что хотели бы контролировать свои привычки здорового образа жизни самостоятельно, без привлечения ИИ-алгоритмов.
20% жителей южных регионов согласны, чтобы покупку продуктов осуществлял умный холодильник, а 50% южан при опросе заявили, что холодильник должен оставаться аналоговым и покупать продукты должны только его хозяева.
Тоже самое касается и покупок, которые способна осуществить умная техника. Среди опрошенных южан только 17% согласились, чтобы эту работу выполнял искусственный интеллект, тогда как 50% респондентов выступили исключительно за самостоятельные покупки.
По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Вадима Кулика, сегодня банк видит большой потенциал в развитии ИИ-сервисов.
— Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях: будь то советы знакомых, консультации специалистов, или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами и др. Для этого в июле 2024 года ВТБ объявил о создании программы «Цифровой помощник», которая объединила все наработки по развитию направления искусственного интеллекта, — отметил Вадим Кулик.
Добавим, что опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.