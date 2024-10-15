Каждый седьмой южанин готов разрешить ИИ блокировать покупки «вредных продуктов»

— Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях: будь то советы знакомых, консультации специалистов, или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами и др. Для этого в июле 2024 года ВТБ объявил о создании программы «Цифровой помощник», которая объединила все наработки по развитию направления искусственного интеллекта, — отметил Вадим Кулик.