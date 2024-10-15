Косметолог из Ростова рассказала, как курение может изуродовать лицо после пластики

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу ростовчанки. И поручил провести проверку по поводу неудачной пластической операции. Напомним, что у пациентки остались рубцы после хирургического вмешательства. Ростовчанка жаловалась на обезображенное лицо, и на то, что к ответственности за это никого не привлекли.