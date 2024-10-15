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Posted 15 октября, 10:48

Published 15 октября, 10:48

Modified 15 октября, 10:50

Updated 15 октября, 10:50

Косметолог объяснила, кто виноват в неудачных пластических операциях в Ростове

Косметолог из Ростова рассказала, как курение может изуродовать лицо после пластики

15 октября 2024, 10:48
Фото: rostovgazeta.ru
Косметолог объяснила, кто виноват в неудачных пластических операциях в Ростове

Косметолог объяснила, кто виноват в неудачных пластических операциях в Ростове

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Эксклюзив
Косметолог Марина Кольцова сообщила RostovGazeta, что любая операция, в том числе и пластическая — это всегда риск. Поэтому, решаясь на пластику, ростовчанки должны хорошо взвешивать все возможные последствия.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу ростовчанки. И поручил провести проверку по поводу неудачной пластической операции. Напомним, что у пациентки остались рубцы после хирургического вмешательства. Ростовчанка жаловалась на обезображенное лицо, и на то, что к ответственности за это никого не привлекли.

Однако ростовский косметолог подчеркивает, что ситуации, когда хирурги технически некачественно накладывают швы — достаточно редки. А подобный побочный эффект, как правило, возникает из-за несоблюдения пациенткой рекомендаций врача.

«Реабилитация после пластической хирургии во многом зависит от иммунитета, здоровья и образа жизни. Например, заживление швов ухудшается на 70% если пациентка курит. А рекомендацию не курить после пластической хирургии, многие часто не соблюдают», — объясняет Марина Кольцова.
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Косметолог уверена, что ответственность за проведение пластической операции распространяется на всех участников процесса.. Фото: Изображение Midjourney

Эксперт добавляет, что опасным для «пластики» является и возраст 45+. В этот период у организма совсем другая регенерация. Поэтому рекомендации врача нужно соблюдать особенно строго.

Косметолог уверена, что ответственность за проведение пластической операции распространяется на всех участников процесса.

«В медицине есть такое понятие, что если человек решился на операцию, то он уже проиграл относительно здоровья. Самая лучшая операция — это та, которая не проведена. Одно дело, если операция нужна по жизненным показаниям. Но надо понимать, что в эстетике после хирургического вмешательства человек не станет более здоровым», — уверена эксперт.
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Собеседница уточняет, что одни организмы хорошо восстанавливаются после проведения пластики, а у других могут возникнуть последствия.

«Рубцы после операции — это не самая большая проблема. Бывает отторжение имплантов, более того, оно может возникнуть через несколько лет. Может быть высокая температура, когда организм не воспринимает инородный предмет. Для улучшения регенерации есть определенный комплекс косметологических процедур, физиотерапия, прием определенных БАДов. Но отдельным пунктом идет рекомендация врача — не курить», — резюмирует косметолог.
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