Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую область

Posted 15 октября, 05:46
Published 15 октября, 05:46
Modified 15 октября, 05:48
Updated 15 октября, 05:48
Пока в донской столице будет идти дождь, в северных районах региона выпадет первый снег. На улице похолодает до +6…+11 градусов ночью, местами — до +3, а на севере и востоке приблизится к нулю. Речь идет о Шолоховском, Чертковском, Боковском и других районах.
Днем потеплеет до +7…+12 градусов, на юге (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский районы) и западе (Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы) столбик термометра достигнет +18 градусов.
Из-за резкого перепада температуры в регионе ожидается туман. Частички воды буквально зависнут в воздухе, ухудшая видимость. Поэтому автомобилистам в эти дни стоит быть осторожнее на дорогах.
Синоптики обещали снег в Ростовской области к середине ноября. Вероятно, он выпадет раньше.