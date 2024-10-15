rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 05:46

Published 15 октября, 05:46

Modified 15 октября, 05:48

Updated 15 октября, 05:48

Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую область 15 октября

Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую область

15 октября 2024, 05:46
Фото: 1MI
Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую область 15 октября
В Ростовской области прогнозируют мокрый снег и туман в ближайшие сутки, сказано на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Пока в донской столице будет идти дождь, в северных районах региона выпадет первый снег. На улице похолодает до +6…+11 градусов ночью, местами — до +3, а на севере и востоке приблизится к нулю. Речь идет о Шолоховском, Чертковском, Боковском и других районах.

Днем потеплеет до +7…+12 градусов, на юге (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский районы) и западе (Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы) столбик термометра достигнет +18 градусов.

Заморозки до -2 градусов ударят в Ростовской области 4 октября
Узнать подробнее

Из-за резкого перепада температуры в регионе ожидается туман. Частички воды буквально зависнут в воздухе, ухудшая видимость. Поэтому автомобилистам в эти дни стоит быть осторожнее на дорогах.

Синоптики обещали снег в Ростовской области к середине ноября. Вероятно, он выпадет раньше.

Читайте также:
Ливни и туман испортят погоду в Ростовской области после затяжного теплаК концу недели в Ростовской области днем похолодает до +9 градусовАномальная жара до +30 градусов вернется в Ростовскую область после дождей
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Снегопад#Температура#Дождь#Автомобилисты#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика