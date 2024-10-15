Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую область

Пока в донской столице будет идти дождь, в северных районах региона выпадет первый снег. На улице похолодает до +6…+11 градусов ночью, местами — до +3, а на севере и востоке приблизится к нулю. Речь идет о Шолоховском, Чертковском, Боковском и других районах.