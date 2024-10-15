МТС Банк повысил ставки по вкладам от трёх месяцев до года — до 21,2% годовых

Для клиентов МТС Банка — держателей пакетов обслуживания МТС Банк Премиум и MTS Private banking предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады на сроки от трех месяцев до одного года с ежемесячным начислением процентов. Таким образом, максимальная доходность для этой категории клиентов составит 21,2% годовых по вкладу, открытому на срок 181 дней.