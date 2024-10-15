МТС Банк повысил ставки по вкладам от трёх месяцев до года — до 21,2% годовых

Posted 15 октября, 09:33
Published 15 октября, 09:33
Modified 15 октября, 09:35
Updated 15 октября, 09:35
Ставки действительны при условии капитализации процентов.
Для клиентов МТС Банка — держателей пакетов обслуживания МТС Банк Премиум и MTS Private banking предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады на сроки от трех месяцев до одного года с ежемесячным начислением процентов. Таким образом, максимальная доходность для этой категории клиентов составит 21,2% годовых по вкладу, открытому на срок 181 дней.
Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.