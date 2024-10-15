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Posted 15 октября, 06:33

Published 15 октября, 06:33

Modified 15 октября, 06:35

Updated 15 октября, 06:35

На проспекте Сиверса в Ростове высадят тысячу тюльпанов

На проспекте Сиверса в Ростове высадят тысячу тюльпанов

15 октября 2024, 06:33
Фото: Unsplash
На проспекте Сиверса в Ростове высадят тысячу тюльпанов
Власти Ростова готовы потратить почти два миллиона рублей на высадку тюльпанов на проспекте Сиверса, следует из документов на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ «Управление ЖКХ» Ленинского района Ростова. От подрядчика требуется подготовить землю и высадить тысячу луковиц тюльпанов. Из обязательных требований: луковицы должны быть очищены от почвы, листвы и других примесей, без признаков заболеваний и вредителей.

На высадку тюльпанов выделят почти 1,9 миллиона рублей из городского бюджета. Из них около 1,8 миллиона — только на закупку луковиц. Если посадочный материал получит повреждения, то подрядчику придется покрывать убытки из собственного кармана.

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Полностью завершить работы планируют к 15 ноября.

Ранее в городе уже высаживали тысячи тюльпанов. Цветы появились практически на всех известных улицах города, в парках и скверах.

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