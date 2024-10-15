На проспекте Сиверса в Ростове высадят тысячу тюльпанов

Posted 15 октября, 06:33
Published 15 октября, 06:33
Modified 15 октября, 06:35
Updated 15 октября, 06:35
Заказчиком выступает МКУ «Управление ЖКХ» Ленинского района Ростова. От подрядчика требуется подготовить землю и высадить тысячу луковиц тюльпанов. Из обязательных требований: луковицы должны быть очищены от почвы, листвы и других примесей, без признаков заболеваний и вредителей.
На высадку тюльпанов выделят почти 1,9 миллиона рублей из городского бюджета. Из них около 1,8 миллиона — только на закупку луковиц. Если посадочный материал получит повреждения, то подрядчику придется покрывать убытки из собственного кармана.
Полностью завершить работы планируют к 15 ноября.
Ранее в городе уже высаживали тысячи тюльпанов. Цветы появились практически на всех известных улицах города, в парках и скверах.