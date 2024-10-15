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Posted 15 октября, 15:03

Published 15 октября, 15:03

Modified 15 октября, 15:05

Updated 15 октября, 15:05

Топ-7 мест, откуда лучше наблюдать комету Цзыцзиньшань в Ростовской области

Названы места под Ростовом для наблюдения за кометой, которую не видели 30 тысяч лет

15 октября 2024, 15:03
Фото: Unsplash
Топ-7 мест, откуда лучше наблюдать комету Цзыцзиньшань в Ростовской области

Астроном рассказал, где в Ростовской области лучше видно комету Цзыцзиньшань

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Эксклюзив
В черте Ростова комету Цзыцзиньшань–ATLAS мешает наблюдать городская засветка, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.

По мнению астронома Сергея Жмайлова, наилучшие условия для наблюдения за небом — вдали от крупных населенных пунктов, которые дают мощную засветку.

«На севере Ростовской области населенных пунктов мало, крупных почти нет и расположены они не так скученно, как вблизи Ростова. Поэтому лучший обзор будет в районе Миллерово или выше от Морозовска», — считает эксперт.

В Ростове в кадр попала комета, которую не видели 30 тысяч лет
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Сергей Жмайлов добавляет, что хорошие условия для наблюдения за кометой Цзыцзиньшань имеются в станице Вешенской, Верхнедонском и Чертковском районах.

«Далеко ехать не обязательно, видимость заметно улучшится уже в полутора часах езды от Ростова в Мясниковском или Семикаракорском районе», — добавляет астроном.

Ранее писала RostovGazeta о том, что ростовский фотограф снял на камеру редкую комету.

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