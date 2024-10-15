Названы места под Ростовом для наблюдения за кометой, которую не видели 30 тысяч лет

Posted 15 октября, 15:03
Published 15 октября, 15:03
Modified 15 октября, 15:05
Updated 15 октября, 15:05
По мнению астронома Сергея Жмайлова, наилучшие условия для наблюдения за небом — вдали от крупных населенных пунктов, которые дают мощную засветку.
«На севере Ростовской области населенных пунктов мало, крупных почти нет и расположены они не так скученно, как вблизи Ростова. Поэтому лучший обзор будет в районе Миллерово или выше от Морозовска», — считает эксперт.
Сергей Жмайлов добавляет, что хорошие условия для наблюдения за кометой Цзыцзиньшань имеются в станице Вешенской, Верхнедонском и Чертковском районах.
«Далеко ехать не обязательно, видимость заметно улучшится уже в полутора часах езды от Ростова в Мясниковском или Семикаракорском районе», — добавляет астроном.
Ранее писала RostovGazeta о том, что ростовский фотограф снял на камеру редкую комету.