Памятник «Журавли» в честь героев СВО появился в Ростове-на-Дону

Работа скульптора Дмитрия Олешни и архитектора Юрия Дворникова расположена вдоль дороги, которая соединяется с трассой к Новороссии. По ней часто проезжают военные машины. Поэтому автор проекта предложил добавить огромную букву V у основания памятника как напоминание о подвиге участников спецоперации.