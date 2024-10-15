Памятник «Журавли» в честь героев СВО появился в Ростове-на-Дону

Posted 15 октября, 19:16
Published 15 октября, 19:16
Modified 15 октября, 19:18
Updated 15 октября, 19:18
Памятник достигает 10 метров в высоту. Он представляет собой стаю журавлей, которая взлетает ввысь между стальных штыков. Как сообщает газета «Молот», птицы при этом напоминают своей стилизацией боевые самолеты.
Работа скульптора Дмитрия Олешни и архитектора Юрия Дворникова расположена вдоль дороги, которая соединяется с трассой к Новороссии. По ней часто проезжают военные машины. Поэтому автор проекта предложил добавить огромную букву V у основания памятника как напоминание о подвиге участников спецоперации.
Это уже третьи «Журавли» в Ростовской области. Две других композиции-тезки расположены на федеральной трасс М-4 «Дон» перед Каменском-Шахтинском и на Самбекских высотах.
Ранее RostovGazeta сообщала об обвалившейся плитке на воинском памятнике в городе Миллерово. После публикаций в соцсетях его состоянием заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин. Теперь по факту жалоб местных жителей проводят проверку.