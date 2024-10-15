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Posted 15 октября, 19:16

Published 15 октября, 19:16

Modified 15 октября, 19:18

Updated 15 октября, 19:18

Памятник «Журавли» появился в Ростове-на-Дону

Памятник «Журавли» в честь героев СВО появился в Ростове-на-Дону

15 октября 2024, 19:16
Фото: 1MI
Памятник «Журавли» появился в Ростове-на-Дону
В Ростове появился памятник «Журавли», который находится на Западной хорде, сообщают СМИ.

Памятник достигает 10 метров в высоту. Он представляет собой стаю журавлей, которая взлетает ввысь между стальных штыков. Как сообщает газета «Молот», птицы при этом напоминают своей стилизацией боевые самолеты.

Работа скульптора Дмитрия Олешни и архитектора Юрия Дворникова расположена вдоль дороги, которая соединяется с трассой к Новороссии. По ней часто проезжают военные машины. Поэтому автор проекта предложил добавить огромную букву V у основания памятника как напоминание о подвиге участников спецоперации.

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Это уже третьи «Журавли» в Ростовской области. Две других композиции-тезки расположены на федеральной трасс М-4 «Дон» перед Каменском-Шахтинском и на Самбекских высотах.

Ранее RostovGazeta сообщала об обвалившейся плитке на воинском памятнике в городе Миллерово. После публикаций в соцсетях его состоянием заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин. Теперь по факту жалоб местных жителей проводят проверку.

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