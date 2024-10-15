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Posted 15 октября, 18:01

Published 15 октября, 18:01

Modified 15 октября, 18:40

Updated 15 октября, 18:40

Ворошиловский мост в Ростове

Пенсионерка упала с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону

15 октября 2024, 18:01
Фото: rostovgazeta.ru
Ворошиловский мост в Ростове
Женщина в Ростове сорвалась с Ворошиловского моста в Ростове, сообщает «Дон 24» со ссылкой на очевидцев.

Происшествие случилось вечером 15 октября. Пожилая женщина поднялась на Ворошиловский мост и сорвалась с него. По словам свидетелей, пенсионерка была одна. Людей, кто мог её столкнуть с моста, не было.

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Официальных подробностей происшествия пока нет. Информация об инциденте уточняется.

Ранее молодой человек выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону. Происшествие произошло в Левенцовском микрорайоне. По предварительным данным, парень стоял у окна и случайно сорвался вниз. Он погиб на месте.

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