Пенсионерка упала с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону

Posted 15 октября, 18:01
Published 15 октября, 18:01
Modified 15 октября, 18:40
Updated 15 октября, 18:40
Происшествие случилось вечером 15 октября. Пожилая женщина поднялась на Ворошиловский мост и сорвалась с него. По словам свидетелей, пенсионерка была одна. Людей, кто мог её столкнуть с моста, не было.
Официальных подробностей происшествия пока нет. Информация об инциденте уточняется.
Ранее молодой человек выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону. Происшествие произошло в Левенцовском микрорайоне. По предварительным данным, парень стоял у окна и случайно сорвался вниз. Он погиб на месте.