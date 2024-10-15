По решению суда закрыли мусорный полигон ТКО в Ростовской области

Posted 15 октября, 05:38
Published 15 октября, 05:38
Modified 15 октября, 05:40
Updated 15 октября, 05:40
Местные жители не раз жаловались на невыносимую вонь, которая доносилась со свалки. Ситуацией заинтересовался Росприроднадзор, который позже пришел с проверкой. На полигоне выявили ряд серьезных нарушений.
Оказалось, что место сбора отходов загружено максимально — места для нового мусора попросту нет. Специалисты увидели открытые очаги горения и обнаружили, что на месте не организовали сбор и отвод фильтрата (прим. — жидкость, которая выделяется при гниении мусора на свалках).
Росприроднадзор обратился в суд с иском на владельца полигона ТКО ООО «Гуковское спецавтохозяйство». Суд удовлетворил иск и временно приостановил работу объекта. Ее могут восстановить после устранения всех недочетов. Куда все это время будут вывозить мусор из города, неизвестно.
Ранее жители Ростовской области жаловались на тлеющий мусорный полигон в Морозовске. Следователи организовали проверку после обращений горожан к председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину.