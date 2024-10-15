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Posted 15 октября, 05:38

Published 15 октября, 05:38

Modified 15 октября, 05:40

Updated 15 октября, 05:40

По решению суда закрыли мусорный полигон ТКО в Ростовской области

По решению суда закрыли мусорный полигон ТКО в Ростовской области

15 октября 2024, 05:38
Фото: 1MI
По решению суда закрыли мусорный полигон ТКО в Ростовской области
Суд приостановил работу мусорного полигона твердых коммунальных отходов в городе Гуково Ростовской области, сообщает глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем telgram-канале.

Местные жители не раз жаловались на невыносимую вонь, которая доносилась со свалки. Ситуацией заинтересовался Росприроднадзор, который позже пришел с проверкой. На полигоне выявили ряд серьезных нарушений.

Оказалось, что место сбора отходов загружено максимально — места для нового мусора попросту нет. Специалисты увидели открытые очаги горения и обнаружили, что на месте не организовали сбор и отвод фильтрата (прим. — жидкость, которая выделяется при гниении мусора на свалках).

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Росприроднадзор обратился в суд с иском на владельца полигона ТКО ООО «Гуковское спецавтохозяйство». Суд удовлетворил иск и временно приостановил работу объекта. Ее могут восстановить после устранения всех недочетов. Куда все это время будут вывозить мусор из города, неизвестно.

Ранее жители Ростовской области жаловались на тлеющий мусорный полигон в Морозовске. Следователи организовали проверку после обращений горожан к председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину.

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