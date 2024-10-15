По решению суда закрыли мусорный полигон ТКО в Ростовской области

Росприроднадзор обратился в суд с иском на владельца полигона ТКО ООО «Гуковское спецавтохозяйство». Суд удовлетворил иск и временно приостановил работу объекта. Ее могут восстановить после устранения всех недочетов. Куда все это время будут вывозить мусор из города, неизвестно.