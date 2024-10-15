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Posted 15 октября, 13:42

Published 15 октября, 13:42

Modified 15 октября, 13:44

Updated 15 октября, 13:44

Похолодание до +1, ливни и ветер накроют Ростовскую область на этой неделе

Похолодание до +1, ливни и ветер накроют Ростовскую область в ближайшие дни

15 октября 2024, 13:42
Фото: Pxhere
Похолодание до +1, ливни и ветер накроют Ростовскую область на этой неделе
В Ростовской области температура воздуха опустится до почти нуля градусов, следует из прогнозов Ростовского гидрометцентра.

Регион накроет северо-восточный ветер. Вместе с ним придёт похолодание до +12 градусов в днём и +1 градуса ночью. В столице региона, Ростове-на-Дону, температура в дневные части составит +10 градусов, а в вечерние — +8 градусов.

Дожди будут идти в регионе практически ежедневно до конца недели. Скорость ветра в Ростовской области к выходным вырастет до 14 метров в секунду.

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Ранее водителей Ростовской области предупредили о ливнях и густом тумане на трассах. Инспекторы просят автомобилистов быть аккуратнее на дорогах.

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