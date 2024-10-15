Похолодание до +1, ливни и ветер накроют Ростовскую область в ближайшие дни

Posted 15 октября, 13:42
Published 15 октября, 13:42
Modified 15 октября, 13:44
Updated 15 октября, 13:44
Регион накроет северо-восточный ветер. Вместе с ним придёт похолодание до +12 градусов в днём и +1 градуса ночью. В столице региона, Ростове-на-Дону, температура в дневные части составит +10 градусов, а в вечерние — +8 градусов.
Дожди будут идти в регионе практически ежедневно до конца недели. Скорость ветра в Ростовской области к выходным вырастет до 14 метров в секунду.
Ранее водителей Ростовской области предупредили о ливнях и густом тумане на трассах. Инспекторы просят автомобилистов быть аккуратнее на дорогах.