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Posted 15 октября, 11:27

Published 15 октября, 11:27

Modified 15 октября, 11:28

Updated 15 октября, 11:28

Почему расширение возможностей самообороны в своем жилье уже давно назрело в Ростове

Политолог Михайлов выступил за расширение возможностей самообороны в Ростове

15 октября 2024, 11:27
Фото: Unsplash
Почему расширение возможностей самообороны в своем жилье уже давно назрело в Ростове
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Эксклюзив
Расширение пределов необходимой самообороны при незаконном проникновении в дома назрело уже очень давно, в том числе и в Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что в России предлагается расширить возможности применения самообороны в случае незаконного проникновения в жилье. Об этом сообщают «Известия».

«Я считаю, что закон о самообороне, который пытаются принять, должен быть принят уже давно. Очень много абсурдных ситуаций, когда тебя пытаются убить в твоем доме, а ты еще и остаешься виноватым. Поэтому облегчить жителям возможность для защиты собственной жизни при нападении неожиданного „гостя“, это очень хорошо», — отмечает Евгений Михайлов.
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Собеседник предлагает и вовсе ввести такое понятие, как «мой дом — моя крепость».

«И если неприятель зашел в дом, то для своей защиты и для защиты своей семьи, нужно разрешить применять все, что угодно», — уверен эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что суд признал превышением самообороны расстрел человека в Таганроге.

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