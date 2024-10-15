Политолог Михайлов выступил за расширение возможностей самообороны в Ростове

Posted 15 октября, 11:27
Published 15 октября, 11:27
Modified 15 октября, 11:28
Updated 15 октября, 11:28
Напомним, что в России предлагается расширить возможности применения самообороны в случае незаконного проникновения в жилье. Об этом сообщают «Известия».
«Я считаю, что закон о самообороне, который пытаются принять, должен быть принят уже давно. Очень много абсурдных ситуаций, когда тебя пытаются убить в твоем доме, а ты еще и остаешься виноватым. Поэтому облегчить жителям возможность для защиты собственной жизни при нападении неожиданного „гостя“, это очень хорошо», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник предлагает и вовсе ввести такое понятие, как «мой дом — моя крепость».
«И если неприятель зашел в дом, то для своей защиты и для защиты своей семьи, нужно разрешить применять все, что угодно», — уверен эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что суд признал превышением самообороны расстрел человека в Таганроге.