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Posted 15 октября, 05:14

Published 15 октября, 05:14

Modified 15 октября, 05:16

Updated 15 октября, 05:16

В середине недели дожди накроют Ростов-на-Дону

Проливные дожди накроют Ростов-на-Дону с середины недели

15 октября 2024, 05:14
Фото: 1MI
В середине недели дожди накроют Ростов-на-Дону
Осадки прогнозируют в середине недели в Ростове-на-Дону, следует из данных на сайте Росгидрометцетра.

Небольшой дождь ожидается во вторник, 15 октября. Днем будет пасмурная погода, температура воздуха составит около +16 градусов, а к ночи похолодает до +8.

На следующий день солнце выйдет из-за туч, но столбик термометра продолжит опускаться. Днем прогнозируют до +14 градусов, а ночью — до +6.

В четверг, 16 октября, снова начнется дождь. На улице будет примерно +13 градусов, ночью станет прохладнее — до +5 градусов.

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Ежедневно ожидается небольшой ветер северного направления. Его скорость не превысит пяти метров в секунду.

Ранее стало известно, насколько похолодает в Ростовской области к концу недели.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Погода#Погода Ростов#Дождь
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