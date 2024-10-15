Проливные дожди накроют Ростов-на-Дону с середины недели

Posted 15 октября, 05:14
Published 15 октября, 05:14
Modified 15 октября, 05:16
Updated 15 октября, 05:16
Небольшой дождь ожидается во вторник, 15 октября. Днем будет пасмурная погода, температура воздуха составит около +16 градусов, а к ночи похолодает до +8.
На следующий день солнце выйдет из-за туч, но столбик термометра продолжит опускаться. Днем прогнозируют до +14 градусов, а ночью — до +6.
В четверг, 16 октября, снова начнется дождь. На улице будет примерно +13 градусов, ночью станет прохладнее — до +5 градусов.
Ежедневно ожидается небольшой ветер северного направления. Его скорость не превысит пяти метров в секунду.
Ранее стало известно, насколько похолодает в Ростовской области к концу недели.