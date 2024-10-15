Путин исключил главу Ростовской области из Совета по развитию спорта

Posted 15 октября, 15:48
Published 15 октября, 15:48
Modified 15 октября, 15:48
Updated 15 октября, 15:48
Указ об исключении Голубева из президентского Совета по развитию спорта подписан 12 октября. Помимо главы Ростовской области, его также покинули тренер Ирина Винер, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и министр энергетики Сергей Цивилев.
Причины исключения Василия Голубева из президентского Совета не раскрываются.
Совет занимается госполитикой в области спорта, а также вопросами международных соревнований.
Ранее Владимир Путин уволил главу ГУ МЧС Ростовской области Сергея Филиппова. Свой пост Филиппов занимал четыре года. Кто займёт эту должность после него, пока неизвестно.