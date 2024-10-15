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Posted 15 октября, 15:48

Published 15 октября, 15:48

Modified 15 октября, 15:48

Updated 15 октября, 15:48

Путин исключил из Совета по развитию спорта губернатора Ростовской области Василия Голубева

Путин исключил главу Ростовской области из Совета по развитию спорта

15 октября 2024, 15:48
Фото: Правительство Ростовской области
Путин исключил из Совета по развитию спорта губернатора Ростовской области Василия Голубева
Президент Владимир Путин исключил из состава Совета по развитию физической культуры и спорта губернатора Ростовской области Василия Голубева, следует из официального указа главы государства.

Указ об исключении Голубева из президентского Совета по развитию спорта подписан 12 октября. Помимо главы Ростовской области, его также покинули тренер Ирина Винер, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и министр энергетики Сергей Цивилев.

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Причины исключения Василия Голубева из президентского Совета не раскрываются.

Совет занимается госполитикой в области спорта, а также вопросами международных соревнований.

Ранее Владимир Путин уволил главу ГУ МЧС Ростовской области Сергея Филиппова. Свой пост Филиппов занимал четыре года. Кто займёт эту должность после него, пока неизвестно.

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